Haljine s uzorkom šarmantnih tufnica modni trend ljeta

Jedan od najšarmantnijih uzoraka ponovo ćemo nositi i tokom ovog ljeta ulicama grada, na plažama i druženjima s prijateljima - tufne su neizostavan dodatak bluza, majica, hlača i lepršavih haljina i bezvremenski dezen koji je nosiv svaki dan.

Većina modnih brendova u svoju kolekciju za ljetnu sezonu uvrstila je bar jedan model obogaćen tufnastim uzorkom, pa su tačkice izdominirale na skoro svim odjevnim komadima. Iako je razigranost nešto što uveliko opisuje ovaj uzorak, on ipak nosi status klasika unutar naše garderobe, budući da ga je tako jednostavno kombinovati s drugim predmetima iz ormara.

A haljine su must have odjevni predmet tokom ljetne sezone. Naime, ugodne su i prozračne, a dovoljno upečatljive kao samostalni komad. Moda je fluidna i brzo se mijenja, ali određeni odjevni predmeti prežive sve testove vremena - haljina je klasik koji baš nikada ne izlazi iz mode. A kako je ljeto na pragu, haljine na tufne su idealan izbor za zablistati na pravi način.

Uzorak čija popularnost ne blijedi

Riječ je o uzorku čija popularnost ne blijedi. Tufne su uzorak koji ima dugu istoriju, a aktivno se počeo koristiti oko 1700. godine, jer je tada prvi put bilo moguće proizvesti identične, ravnomjerne tačke po dužini tkanine. Tokom pedesetih od Merilin Monro do Elizabet Tejlor bile su viđene u živahnom, ljetnom uzorku. Dizajneri su počeli koristiti tufne u svojim revijama i do 1954. godine najprodavanija verzija slavnog New Looka Kristijana Diora bila ona na tufnice.

Iber de Živanši je sljedeće godine lansirao svoju haljinu na tufne, dok je za Karolinu Hereru ovaj dizajn bio toliko ključan za njin rad osamdesetih i devedesetih, da je, kada je lansirala svoj prvi miris 1988. godine, stigao u kutiji s tufnama. Riječ je o uzorku koji je ušao u visoke modne kuće i do dan-danas mu ne pada popularnost.

Kad želite idealnu kombinaciju za posebne prilike, male ili velike tufne na haljini mogu dati glamurozni prizvuk svečanom izgledu. S druge strane, ako je jednostavna haljina ono što želite kombinovati za dnevni izgled, birajući haljine s tufnicama imaćete prozračanu i lepršavu kombinaciju spremnu za manje od minute.