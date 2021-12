Kako da vještačke trepavice izgledaju prirodno

​Vještačke trepavice, baš kao i nadogradnja kose ili preplanuli ten postignut u solarijumu, imaju izuzetno lošu reputaciju - uostalom, kao i sve što je na bilo koji način lažno.

No, reklo bi se da je ovo pomalo licemjerno razmišljanje, naročito ako uzmemo u obzir to koliko šminke smo u stanju da stavimo na sebe i promijenimo lični opis, ali to je sada druga tema.

Uglavnom, ovaj makeup dodatak možda jeste vještački u smislu materijala i načina izrade, ali daleko od toga da nužno garantuje takav vještački izgled.

Budući da se najbolji makeup artisti ozbiljno zalažu za povratak prirodnosti, nije ni čudo što se to nastojanje više ne odnosi samo na količinu i način primjene šminke, već i na detalje kao što su upravo vještačke trepavice.

Poznate ličnosti kao što su Gema Čan, Rouzi Hantington-Vajtli i Džidći Hadid, vjerovali ili ne, gotovo uvijek nose vještačke trepavice, ali ako malo bolje pogledate - nikada ne biste pogodili! Najbolja mjera za nešto vještačko je zapravo ta da - izgleda prirodno!

Najprje, jako je važno da odaberete adekvatne vještačke trepavice - one treba savršeno da odgovaraju vašem obliku oka, vašem licu, pa i stilu šminkanja.

Ukoliko ikada naletite na mogućnost virtuelnog isprobavanja trepavica - iskoristite je! Čak, na stranim sajtovima možete da obavite ovaj "test", a da potom u omiljenoj prodavnici pronađete najpribližniji model trepavica za koji ste ocijenili da vam najbolje pristaje.

Evo i nekoliko savjeta za odabir - ukoliko imate krupne, okrugle oči, isprobajte "mačkaste" trepavice, dok, ako imate sitne oči sa spuštenim kapcima, izbjegavajte duge trepavice i odlučite se za one kraće, prirodnije, koje će vizuelno otvoriti oči.

Prije nego što stavite vještačke trepavice, obavezno uvijte svoje prirodne - proces će tako biti mnogo lakši! Osim toga, najjednostavniji način da ih aplicirate jeste da gledate nadole, te stavite ogledalo na sto i pratite sljedeće korake:

Veoma nježno i pažljivo izvadite trepavice iz pakovanja.

Izmjerite dužinu trepavica u odnosu na dužinu kapka i po potrebi skratite višak.

Što su vještačke trepavice uvijenije, biće vam lakše da ih stavite. Zato, obmotajte trepavice oko prsta na nekoliko sekundi.

Štapićem za uši nanesite izuzetno malo ljepila na same trepavice i sačekajte nekoliko sekundi da se prosuši. Najveća greška u ovom koraku je ta da stavljate previše ljepila ili da ne čekate da se lijepak osuši. Što je on suvlji, to će se trepavice lakše zalijepiti, koliko god vam to zvučalo nelogično.

Gledajući nadole, zalijepite trepavice na gornju liniju trepavica, a ako niste sigurni da ste dovoljno precizni, upotrijebite pincetu.

Na kraju, dobro je znati da svoje vještačke trepavice možete da koristite ponovo, samo je važno dobro ih očistiti od ljepila i maskare (ukoliko je stavljate pored korišćenja trepavica).

(Kurir)