Lip stain ovog ljeta idealna zamjena za ruž

Svaka make-up rutina završava nanošenjem jednog od omiljenih proizvoda za usne.

Od prozračnih sjajila, koja usnama donose tek blagi premaz boje i suptilni sjaj, do kremastih ruževa za usne i tekućih formula koje stvaraju onaj upečatljivi look, proizvodi za usne su jedan od omiljenih make-up trikova koji u svaki look donose onaj posebni završni pečat.

Nakon što u raskošnoj paleti koju u različitim linijama i kolekcijama donose poznate beauty kuće i drogerijski brendovi pronađemo nekoliko onih savršenih nijansi koje laskaju našem tenu i nadopunjuju naš svakodnevni make-up look, ali i onaj za posebne prilike, sljedeći korak je pronaći savršenu formulu.

I dok će neki uvijek posegnuti za klasičnim kremastim ruževima za usne, drugi će svoj favorit pronaći u hranjivom i nježnom balzamu obojenom blagim ružičastim tonovima. Bez obzira na odabir, izdržljivost je ono što će oduševiti baš svakoga. Kao odgovor na potragu za proizvodima za usne koji će se na našim usnama zadržati tokom cijelog dana i koje nećemo morati neprestano popravljati, brojni beauty brendovi u svoju su ponudu uvrstili lip stain.

Lip stain je proizvod za usne dizajniran kako bi u našu svakodnevnu make-up rutinu unio dozu bezbrižnosti. Za razliku od većine proizvoda za usne koji zahtijevaju nekoliko popravaka tokom dana, na lip stain proizvode za usne moći ćete u potpunosti zaboraviti u trenutku kad ih nanesete. Neki od ovih odličnih proizvoda za usne tokom dana će polako i ravnomjerno izblijedjeti, dok one druge krasi intenzivan pigment koji će ostati postojan tokom cijelog dana.

Idealni su za toplo vrijeme, jer ljeti uvijek posežemo za kremastim teksturama i proizvodima koji će našoj koži dati sjaj, odnosno koji neće izazvati osjećaj težine.

Proizvod koji će biti ljetni saveznik

Lip stain je teksture sjaja ili tekućeg ruža, a postojanost ovog proizvoda kozmetičke kuće garantuju tokom cijelog dana.

Najčešće proizvodi čija je postojanost garantovana tokom cijelog dana isušuju usne, ali s ovim proizvodom je drugačije. Naime, lip stain ostavlja pigment na vašim usnama, a one su hidratizovane cijeli dan. Ovo je idealan proizvod za duge ljetne dane u kojima želimo nanijeti malo šminke, a opet ne želimo otežiti svoje lice s previše proizvoda.