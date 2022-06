Morska so pomaže u borbi protiv akni, ekcema i gljivica

More i morska so su poznati po ljekovitom djelovanju te prisutni od samih početaka u istoriji medicine. Tako je još Hipokrat koristio u liječenju kožnih bolesti talasoterapiju, a slične su terapije sprovodile brojne civilizacije. Slana je voda duboko ukorijenjena kao tretman u narodnoj medicini.

Bilo da je riječ o aknama, ekcemu, dermatitisu ili gljivicama, more će na kožu imati snažan učinak.

Morska so sadrži vrijedne minerale, a po blagotvornom uticaju na kožu dobro je poznato djelovanje magnezijuma, kalcijuma i kalijuma. Oni pomažu u borbi protiv bakterija uzročnika akni. Masna i aknama sklona koža najčešći je poremećaj koji uzrokuje otuđenje, frustracije te fizičke i emocionalne ožiljke.

Naravno, liječenje akni se ne može prepustiti samo moru, a nerijetko je potrebna i terapija sistemskim lijekovima. No, more svakako može doprinijeti poboljšanju stanja. Pranje otopinom slane vode preporučuje se osobama s masnom kožom s ciljem redukovanja suvišne masnoće koja uzrokuje začepljenje pora.

Takođe, naučno je dokazano i da morska voda izuzetno povoljno djeluje na poboljšanje stanja kože i lezija kod osoba s atopijskim dermatitisom. More čini kožu mekšom, elastičnijom, a svrbež i crvenilo se značajno smanjuju.

No, treba naglasiti da so nakon kupanja ne smije ostati na koži; odmah po izlasku iz mora morate se tuširati (ponesite dovoljno vode na plažu ako nema tuša) te dobro osušiti ručnikom uz nježno tapkanje. Po povratku kući tuširajte se koristeći proizvode namijenjene pranju atopične kože. Nakon sušenja nanesite i njegujuće sredstvo koje će stvoriti na koži zaštitnu barijeru te pružiti intenzivnu hidrataciju.

Kao što je spomenuto, more, zahvaljujući upravo morskoj soli, ima antibakterijska i antifungalna svojstva, što znači da značajno doprinosi i terapiji gljivičnih oboljenja kože. Imate li tegobe, s atletskim stopalom, a na ljetovanju ste, nemojte propustiti priliku da barem sjedite na molu s nogama u moru.

I za kraj - kupanje u moru smiruje i raduje te tako ublažava stres koji na koži uvijek ostavlja tragove. Iskoristite svaki trenutak za užitak i jednu od najljepših prirodnih terapija na svijetu.

Tonik od morske soli

Morska so dovodi u ravnotežu lučenje sebuma, što je posebno važno za osobe koje imaju izuzetno masnu kožu. Tonik napravite vrlo jednostavno. Pomešajte jedan decilitar tople vode s kašičicom sitnije morske soli i dobro izmućkajte u bočici, dok se so potpuno ne istopi. Prije nanošenja ovog tonika bitno je da temeljno očistite kožu i da ona ne bude vlažna. Zatim naprskajte tonik po čitavom licu ili samo na djelove na kojima imate bubuljice. Izbjegavajte predio oko očiju kako biste izbjegli iritacije. Prskajte ovaj tonik na lice dva puta dnevno i on će pomoći da se bubuljice lagano isuše.

Ukoliko imate acne vulgaris i koža lica vam je sklona čestim infekcijama i upalama, onda će vam tonik od morske soli za bubuljice biti i te kako koristan. Dokazano je da morska so ima takozvani antiinflamatorni efekat na kožu, odnosno smanjuje i ublažava upale. To je moguće jer sadrži u sebi visok procenat magnezijuma. Isto tako, za hitne slučajeve kada treba brzo isušiti bubuljice, napravite rastvor od dvije kašike tople vode i jedne kašike morske soli. Nanesite tuferom na lice i ostavite da djeluje 15 minuta, pa isperite. Bubuljice i akne će biti isušene.