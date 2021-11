Napravite masku koja će vam pomoći da ojačate kosu

Zimi kada je vazduh u našim domovima isušen od konstantnog grijanja, dok nas napolju čekaju smog, izduvni gasovi, dim iz dimnjaka, hladnoća, mraz, ali i pahulje, kosa je sklona pucanju i oštećivanju više nego ikad.

Jedan od načina da je zaštitite jeste da je napolju nosite uvijek sakrivenu ispod kape, ali ni to neće riješiti problem za stalno. Negatvini uticaji su tu oko svake vlasi i mi tu ne možemo ništa! Ali, svakako možemo da uradimo ono što je do nas, a to je da joj pružimo dodatnu njegu koja će joj dati snagu da se izbori sa svim štetnostima koje vrebaju iza svakog ćoška. Same možete napraviti efikasnu masku koja će kosi dati jačinu i obnoviti oštećene vlasi.

Potrebni sastojci:

maslinovo ulje, 1 limun, 1 jaje, med, i ruzmarin. Pomiješajte sastojke i nanesite masku na cijelu kosu, od korijena do vrhova i slobodno je umasirajte u skalp. Ostavite da stoji pola sata. Poželjno je da kosu tokom tog perioda zamotate u plastičnu kesu kako bi se pospješilo djelovanje maske.

Nakon toga operite kosu na uobičajen način. Masilnovo ulje je fantastičan sastojak za njegovanje kose jer dubinski hidrira i hrani, dok će ruzmarin vašoj kosi dati sjaj. Med i jaja su odlični za jačanje strukture vlasi, pa će vašoj kosi dati jačinu i elastičnost. Limun je tu da neutrališe neprijatne mirise.

(Kurir)