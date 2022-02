Sedam mitova o retinolu

Retinol je već sezonama omiljen sastojak žena, a ovih sedam mitova se konstantno provlače u beauty krugovima.

Gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za njegovo veličanstvo retinol. U posljednje vrijeme sve više se priča o ovom moćnom sastojku protiv starenja, međutim, uprkos mnoštvu informacija, postoji i niz nejasnoća.

Retinol je jedan od najistraživanijih aktivnih sastojaka, zato postoje i brojna istraživanja koja opovrgavaju mitove vezane uz njega. Evo koji su to najčešći mitovi i koliko su istiniti saznajte u nastavku teksta.

Retinol je previše grub za vašu kožu

Crvenilo, zategnutost i suvoća kože glavni su razlozi zašto se žene boje da koriste retinol. Ipak, to nije znak da je retinol pregrub za kožu. Činjenica je da je retinol moćan sastojak, zbog čega je koži potrebno da se prilagodi, a to obično traje dvije do četiri nedjelje.

Dermatolozi savjetuje da osobe koje imaju osjetljivu kožu mogu da pomiješaju svoj retinol serum s hidratantnom kremom kako bi razrijedili koncentraciju.

Retinol isušuje kožu

Iako je u prvim nedjeljama korišćenja retinola moguće da se osjeti zatezanje kože i suvoću, oni bi nakon nekoliko nanošenja trebalo da prestanu. Ovaj osjećaj suvoće možete ublažiti tako što ćete nakon retinola nanijeti hidratantnu kremu, koja će hidrirati kožu i olakšati prve dane privikavanja.

Retinol ne smije da se koristi svaki dan

Retinol je najbolje da se koristi u večernjoj rutini, ali ne postoji razlog zašto ga ne biste smjeli da ga koristite svakodnevno. Dermatolozi savjetuju da svoju kožu prvo prilagodite na retinol, tako što ćete ga u početku koristiti dva puta nedjeljno, a nakon što se koža privikne svako drugo veče. Nakon što prođe nekoliko nedjelja možete da ga nanosite redovno, zavisno o potrebama vaše kože.

Retinol je namijenjen samo za zrelu kožu

Svoju popularnost retinol može da zahvali nevjerovatnim učincima protiv starenja, međutim to nije jedini njegov benefit. Osim što stimuliše kolagen za umanjenje linija i bora, retinol zapravo ima niz drugih benefita za kožu.

Retinol poboljšava tonus kože, pruža joj prirodan sjaj i potstiče posvjetljenje tamnijih fleka na koži. Dermatolozi zato često preporučuju da se počne s korištenjem retinola već u 20-im godinama.

Retinol ne smije da se koristi uz vitamin C

Djelimično je tačno da retinol ne bi smio da se kombinuje s vitaminom C. Srećom, postoji jedno veliko ali. Da biste iskoristili prednosti oba sastojka, preporučljivo je da ih koristite u različitim rutinama. Recimo, vitamin C možete nanositi u jutarnjoj, a retinol u večernjoj rutini. Ono što je važno jeste da nakon njihovog korišćenja nanesete SPF, koji će zaštiti vašu kožu od negativnog uticaja sunca, koje može izazvati reakcije na koži zbog korištenja ovih sastojaka.

Retinol radi eksfolijaciju kože

Za retinol se pretpostavlja da djeluje kao hemijski piling, slično poput AHA kiselina. Ipak, retinol ne uzrokuje ljuštenje kože. Istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology navodi da se retinol i AHA kiseline razlikuju po mehanizmu djelovanja.

Retinoidi djeluju na jačanje kožne barijere, smanjuju transepidermalni gubitak vode i sprečavaju razgradnju kolagena. AHA kiseline, s druge strane, djeluju kao hemijski piling koji smije da se radi tek nekoliko puta nedjeljno, kako bi se uklonile mrtve ćelije kože, prljavština i masnoća nakupljena u porama.

Čist retinol i derivati retinola su isti sastojci

Iako se koriste za rješavanje istih problema, proizvodi s čistim retinolom i oni s njegovim derivatima nisu isti. Proizvod s čistim retinolom brže djeluje na kožu, dok derivati čistog retinola, uz aditive, najčešće sadrže i druge komponente. Derivati u većini slučajeva, nisu toliko moćni kao čist retinol, prenosi elle.