Šest modnih detalja koje svaka žena mora da posjeduje

Djevojke koje prate modu, često se drže savjeta slavne kreatorke Koko Šanel "moda je prolazna, ali je stil vječan". Iako je svačiji ukus drugačiji, postoje pojedini modni komadi, koje svaka žena mora da posjeduje, ukoliko želi uvijek da bude u trendu.

Biseri

Oni su primjer nakita koji je vječni i uvijek će biti u modi. Sjetite se čuvene Odri Hepbern u filmu "Doručak kod Tifanija". Biseri svakoj kombinaciji pridodaju dašak elegancije, glamura i senzualnosti. Kad god treba da se dotjerate, sa biserima ne možete pogriješiti.

Crne naočare

Kvalitetne crne naočare, su jedan od komada koji dugo traju, a pritom su i veoma korisne. Izaberite neki klasičan ženstveni model koji će vam pristajati na većinu odjevnih kombinacija i nemojte se ustručavati da za njih date nešto više novca. To je investicija koja će vam se višestruko vratiti.

Kvalitetan sat

Voljele ili ne da nosite satove, morate da priznate da je lijep, kvalitetan sat, detalj koji je uvijek prijatno vidjeti. On nije tu samo da pokaže vrijeme, on je svojevrsni komad nakita i od pamtivijeka statusni simbol. Ako želite kvalitetan sat koji će vam trajati zauvijek, zaboravite na skupe dizajnerske satove i investirajte u neki od brojnih švajcarskih brendova.

Dijamantske minđuše

Bez brige, ne mislimo na sve one predivne kreacije kakve imamo prilike da vidimo na crvenim tepisima. Mislimo na sitne, dijamantske minđuše na šarafić ili one sa kristalima koje će vam podići apsolutno svaku kombinaciju i naglasiti ljepotu vašeg lica. One su savršen detalj za svaki dan i za sve prilike.

Šal

Zimski šal od kašmira i ljetni svileni šal komadi su koje bi svaka žena trebaloada ima. Primjereni su i za radni dan i za svečane prilike, ugodni su za nošenje i predivno upotpune svaku odjevnu kombinaciju.

Crveni karmin

On je jedan od klasika koji nikada ne izlazi iz mode. Zato se mora naći u vašoj torbici jednako kao što se u vašem ormaru mora naći mala crna haljina.

(magazin novosti)