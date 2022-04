Snažan antioksidans: Vitamin C čuva zdravlje i ljepotu kože

Vitamin C sastojak je koji je zavladao proizvodima za njegu i osvježavanje kože te tako postao nezaobilazni dio beauty rutine žena širom svijeta.

Većina vrhunskih kozmetičkih brendova osmislila je preparate, serume, kreme i fluide koji se oslanjaju na ovaj moćni sastojak, te lokalnom primjenom pomažu u jačanju i očuvanju mladolike i blistave kože.

Vitamin C izuzetno je važan za funkcionisanje našeg tijela, jer osim što održava čvrstoću kostiju, kože i krvnih žila, on je i snažan antioksidans, koji neutralizuje slobodne radikale i stvara barijeru od štetnih tvari iz okoline koje štete našem tijelu.

Zašto je vitamin C dobar za kožu?

Kao snažan antioksidans, vitamin C neutralizuje slobodne radikale, koji uzrokuju oksidativni stres na koži, što dovodi do preuranjenog starenja. Neophodan je za proizvodnju kolagena u ćelijama i pomaže u održavanju strukture kože te odgađa znakove starenja.

Vitamin C kao antioksidans

Dokazano je da vitamin C pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala u tijelu, koji dovode do oksidativnog stresa, te pomaže u sprečavanju preuranjenog starenja i odgađa vidljive znakove biološkog starenja kože. Zbog oksidativnog stresa koža izgleda sivo i umorno, a vitamin C joj pomaže da održi mladolik i svjež izgled.

Vitamin C i kolagen

Kolagen je jedan prirodni filer koji ispunjava kožu. Prisutnost kolagena u mladosti je velika, on koži daje čvrst i ujednačen izgled. Starenjem proizvodnja kolagena opada, a to doprinosi stvaranju sitnih linija i bora i gubitku volumena i kontura. Vitamin C pomaže na dva načina. Prvo, neophodan je za proizvodnju kolagena u ćelijama, a kao drugo vitamin C kao snažan antioksidans pomaže u zaštiti kože od slobodnih radikala koji razgrađuju ćelije koje proizvode kolagen i ubrzavanju njegovo propadanje.

Kako biti siguran da koža dobija dovoljno vitamina C?

Naše tijelo ne može proizvesti vitamin C pa smo mi ti koji mu moramo osigurati zalihe. Ako tijelo ne može pohranjivati vitamin C, treba ga konzumirati svaki dan. Vitamin C se sve više koristi u sredstvima za njegu kože za lokalnu primjenu. Koristi se za jačanje i očuvanje mladolike, zdrave i blistave kože, a često je jedan od prvih antiaging proizvoda koji ljude koriste.

Vitamin C u prehrani

Vitamin C se nalazi u raznim namirnicama poput paprike, citrusa ili bobičastog voća - pa bi voće i povrće trebalo dase nađu na jelovniku nekoliko puta dnevno. Različiti faktori, kao što su teški fizički napori, stres, pušenje ili trudnoća, dovode do povećane dnevne potrebe za ovim vitaminom. Tada možete posegnuti za dodacima prehrani - u obliku tableta, šumećih tableta, vitamina C u prahu ili kapsula. Ipak, ne smijete pretjerivati s dodatnim unosom ovog vitamina. Iako ga tijelo izlučuje, vrlo visoke doze mogu uzrokovati neugodne simptome. Inače, nedostatak vitamina C primjećuje se lošim zacjeljivanjem rana ili povećanom osjetljivošću na infekcije.