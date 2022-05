Šta biste trebali znati prije kupovine parfema

Parfem je neizostavni dio prije odlaska iz kuće.

On je apsolutni must have i bez njega, skoro, ne možemo živjeti.

Svako ima svoj omiljeni miris.

Neki ih vole mijenjati često dok drugi uvijek nose isti parfem.

Neki vole jače parfeme neki prigušenije i laganije. Neki vole cvjetne i svježe mirise drugi slatkaste. I tako bismo mogli nabrajati u nedogled.

Budući da jako volimo parfeme mnogo toga smo kroz godine naučili o njima zato vam otkrivamo naše male trikove koje obavezno praktikujemo kada su parfemi u pitanju.

Mali trikovi velikih majstora kada su u pitanju parfemi

1. Parfem obavezno probajte na koži jer on je drugačijeg mirisa kada se pomiješa s mirisom vašeg tijela.

2. Prije kupovine parfema parfem obavezno nosite kroz dan kako biste vidjeli sviđa li vam se miris kroz čitav dan jer opšte je poznato kako se miris mijenja s nošenjem.

3. Prije nanošenja parfema područje na koje špricate parfem namažite vazelinom jer će vaš parfem tako duže trajati.

4. Parfem nanesite odmah nakon tuširanja jer tada je tijelo toplo i vlažno te će se tako miris parfema najbolje razvijati na vama.

(Wall)