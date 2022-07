Uz pomoć ovih trikova karmin će vam trajati duže

Sigurno vas nervira kada se vaš ruž skine sa usana, a predhodno ste uložili mnogo truda da on izgleda lijepo. Stvar posebno otežava kada su u pitanju skupi karmini, koji vam se poslije dva zalogaja hrane ili gutljaja pića skinu.

Obično mislite da i dalje izgledate kao kada ste krenuli od kuće, a onda odete da se pogledate u ogledalo i vidite da je karmin nestao sa vaših usana. Ne postoji gori osećaj od toga, tako da ukoliko ne želite da vam se to događa primjenite ove tehnike.

Prvo počnite sa pilingom za usne. To je odlična baza koja će pomoći vašim usnama. Nakon toga, stavite balzam za usne. Ostavite ga na usnama 15 minuta, jer ukoliko odmah stavite karmin on se uopšte neće zadržati. Za to vrijeme možete napraviti frizuru ili birati šta ćete da obučete.

Kada ste sve to uradili, vrijeme je za olovku za usta. Koristite onu koja je u sličnoj nijansi kao vaš karmin. iscrtajte ivice, a zatim stavite olovku preko cijelih usana. To će vam pomoći da napravite dodatnu bazu.

Na kraju uzmite svoju omiljenu nijansu karmina i nanesite ga. Ponovite proces dva, tri puta, nemojte ga stavljati samo u jednom sloju. Između nanošenja prislonite maramicu na usne. To će pomoći pigmentu karnima da dublje uđe u pore usana i da se duže zadrži.

Vaš karmin će trejati cijeli dan ili cijelu noć i nećete morati da brinete da li će se vaš ruž razmazati ili potpuno skinuti sa usana.

(NovostiMagazin)