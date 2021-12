Decembar: Cvijet koji postaje najraskošniji u mraku

Božićne zvijezde ovih mjeseci su u centru pažnje u našim domovima, no postoji još jedna biljka koja upravo u ovom periodu poprima svoje najljepše ruho. Riječ je o božićnom kaktusu, odnosno cvijetu zvanom decembar.

Božićni kaktus (lat. Epiphyllum truncatum) je sobna biljka idealna za suve zatvorene prostore, ne treba joj prečesto zalijevanje ni sunce.

Njegove raširene, sjajnozelene grane mogu narasti i do pola metra, a cvjetovi mogu biti crvene, žute, bijele, ružičaste ili ljubičaste boje. Svaki od cvjetova može dostići veličinu i do sedam centimetara, no upravo je u ovo vrijeme cvjetanja božićni kaktus osjetljiviji nego ikad.

Božićni kaktus nije običan kaktus. U narodu ga zovu i zigokaktus, a njegovi listovi su u vidu plosnatih članaka. Brzo rastu, a novi članci listovi i pupoljci niču iz starog članka, posljednjeg u nizu. Drži se i u stanu i na balkonu, njeguje se kao i božićna zvijezda, a takođe se lako i razmnožava.

Zbog svoje građe i bujnog rasta božićni kaktus je pogodan za uzgoj u visećim saksijama. U vrijeme cvjetanja iz saksija će visiti grane kao cvjetne lozice te se u jednu saksiju može posaditi nekoliko biljaka različitih boja cvjetova. Na početak cvjetanja, osim dužine trajanja dana, veliki uticaj ima i temperatura koja treba da bude u rasponu između 13 i 21 stepen Celzijusa.

1. Umjereno ga zalijevajte

Da bi kaktus decembar bio u punom cvatu, potrebno je pripaziti na količinu vode. Preporučuje se da ga zalijevate jednom sedmično ili pak svakih nekoliko dana da lagano osvježite njegove listove i tlo tako što ćete ga poprskati vodom. Kada vidite da njegovi pupoljci počinju bubriti, što je znak da će uskoro procvjetati, lagano povećavajte količinu vode.

2. Izložite ga umjerenoj sunčevoj svjetlosti

Takođe je važno da se, baš kao i na količinu vlage, pripazi i na svjetlost. Božićni kaktus nije ljubitelj direktne sunčeve svjetlosti. Zato ga je najbolje smjestiti u istočni dio stana kako bi ujutro dobio ponešto svjetlosti koja će tokom dana opadati. U idealnim uslovima trebalo bi mu osigurati 10 sati dnevnog svjetla i 14 sati mraka kako bi se podstaklo njegovo cvjetanje.

3. Premještanje nije poželjno tokom cvjetanja

Ako je vaš kaktus već duže vrijeme u nekom dijelu stana ili kuće koji možda prema svemu dosad rečenom i nije idealan, ne preporučuje se njegovo premještanje, jer je riječ o biljci koja je u vrijeme cvatnje izrazito osjetljiva na bilo kakvu promjenu, što može biti pogubno za nju. Božićnom kaktusu je, nakon što pokaže prve cvjetne pupoljke, potrebno mirovanje. Čak i najmanja promjena uzrokovaće ispadanje svih pupoljaka u nastajanju. Iako pripada porodici kaktusa, božićnom kaktusu ipak trebaju drugačiji uslovi za rast.

4. Po potrebi ga presadite

Kada prođe vrijeme cvjetanja, božićni kaktus možete presaditi u veću teglu ili saksiju, što je potrebno raditi svake dvije do tri godine, a upravo je tada i vrijeme za njegovo razmnožavanje lisnim reznicama. Svakako to izbjegavajte u periodu cvjetanja.