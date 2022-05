Evo na šta treba obratiti pažnju pri kupovini muškatli

Za razliku od prethodnih godina, kada je cvijeće krasilo balkone već u prvim danima aprila, sezona ove godine počela je nešto kasnije. Loši vremenski uslovi su jedan od razloga, ali i poskupljenje koje nije zaobišlo ni ovu proizvodnju jer su cijene cvijeća znatno više usljed poskupljenja repro materijala.

Ipak, one domaćice koje ga vole i dalje ne odustaju od njega. Najtraženije ovog proljeća su surfinije i muškatle koje zahtijevaju posebnu njegu, i mjesto na kom će se naći.

"Pri kupovini cveća moramo znati koliko nam je sunčana terasa na kojoj bi postavili naše biljke. Postoje muškatle koje dosta dobro podnose sunčane pozicije ali isto tako postoje i one koje ne vole da u toku najtoplijeg dela dana budu direktno izložene na suncu. Takođe, postoji izbor da li želimo da biljke budu u padajućoj formi, ili žbunaste i to su neke dve najznačajnije podele kod muškatli i cveća. U prvom periodu kada se biljke presade u saksije poželjno je staviti prihranu kojima pospešuju masu ili bujnost biljci. Kada one krenu sa cvetanjem, dodaje se prihrana za porast cveta", rekla je Vesna Čvrkić, uzgajivač cvijeća za RINU.

Za sve domaćice koje imaju sunčane terase, ledene muškatle najbolji su izbor i sve do jeseni krasiće dvorišta.

"Ono što je poslednjih par godina najtraženije su kaliopi iz vrsta muškatli, sa vrlo raskošnim i bogatim cvetom. Jako dobro podnose sunčane pozicije, nisu u padajućoj formi ali opet nisu ni klasične žbunaste, tačnije one rastu na sve strane. Trapezaste su forme i uvek služe na ponos svakoj domaćici koja ih gaji. Ono što je na drugom mestu odmah iza kaliopa, svakako su ledene muškatle, koje se dele sa gustim i retkim cvetom i ono po čemu su specifične jeste da kada se puste da padaju, znaju da mogu ići i do jednog metra njihova krošnja, na šta se domaćice vrlo često opredeljuju", ističe Čvrkić.

Sunčane pozicije vole surfinije, ko ih jednom odabere za svoje dvorište, od njih ne odustaje, jedino na šta se posebno mora obratiti pažnja svakako jeste prihrana.

"Surfinije su biljke koje vole sunčane pozicije jer im je jako potrebno za cvetanje. Ko se jednom odluči da ih postavi na svoju terasu, vrlo rado ih kupuju svake godine, jer izgledaju znatno raskočnije od ostalih biljaka. Traže uredno zalivanje i redovnu prihranu", zaključuje Vesna Čvrkić.

(Telegraf.rs)