7 zadivljujućih skrivenih plaža u Hrvatskoj koje garantuju mir

U Hrvatskoj ćete pronaći neke od uvala i plaža koje su poznate kao najljepše na svijetu zahvaljujući kristalno čistom, tirkiznom moru i netaknutoj prirodi od koje zastaje dah.

Zbog razvedenosti hrvatske obale, mnogo je uvala koje kriju fascinantne plaže, a ako želite da se opustite i plivate daleko od pogleda i gužve, tamo ćete ih pronaći. Mnogi od njih izazivaju veliko interesovanje nautičara i iako je do njih malo teže doći, kada vidite ljepote kako se kriju i osjetite mir osamljene plaže koju imate za sebe, trud se isplati, i dolazak do njih pružiće vam neku vrstu avanture.

1. Plaža Pasjača

Plaža Pasjača nalazi se u malom selu Popovići u Konavlima. Pomalo je nepristupačna i skrivena od pogleda - do nje se može doći samo spuštanjem niz dugačko i veoma strmo stepenište usječeno u stijenu koja se nalazi na 250 metara nadmorske visine. Dakle, dolazak na plažu je prava avantura, a kada stignete i osjetite ljepotu koju ona nudi, nećete požaliti zbog strmog spuštanja i zahtijevnog uspona nazad.

Plažu Pasjača je 2019. godine za najljepšu plažu u Evropi proglasio portal za najbolja evropska odredišta European Best Destinations, a često je nazivaju i jednom od najromantičnijih plaža. Tamo gotovo nikada nema gužve, a malo je vjerovatno i da ćete uhvatiti signal, stoga je ovo idealno mjesto na kome brige nestaju, a mir traje.

P.S. Pošto ćete tamo teško naći hlad, ne zaboravite da ponesete kremu za sunčanje i kapu za glavu i vodite računa da imate hranu i vodu.

2. Skriveni "hrvatski Maldivi"

Palagruža je najudaljenije sjenovito ostrvo koje se nalazi tačno na pola puta između Hrvatske i Italije. Postoji svetionik i meteorološka stanica, a pošto tu živi samo svetioničar, mir koji niko neće narušavati je zagarantovan. Na Palagruži će vas ostaviti bez daha pogled na čisto plavo more i dvije šljunčane plaže; Stara Vlaka i Veli Žal, a netaknutu plažu Veli Žal često nazivaju "hrvatskim Maldivima".

Plaža je šljunkovita sa pješčanim dijelovima, ulaz u more je blag i plitak, zbog čega je pogodna za odmor sa najmlađima, ali je i idealan izbor za romantičare koji žele samoću daleko od gužve.

3. Plaža Sv. Ivan, Lubenice

Ljepota ove plaže nagradiće svakog ko bude dovoljno hrabar i usudi se da do nje dođe. Sv. Ivan se nalazi u uvali u podnožju grada Lubenice, koji se nalazi na strmoj litici. Ova šljunkovita skrivena plaža zauzela je 15. mjesto od 40 najljepših plaža na svijetu njemačkog časopisa Bild.

Do plaže se stiže pješke strmom stazom za oko pola sata hoda ili čamcem, individualno ili organizovano. Netaknuta priroda, čisto more, pogled na ostrvo Cres i besprijekorna tišina koja tamo vlada - samo su neki od razloga zašto vrijedi posjetiti ovu plažu koliko god da je teško doći do nje.

4. Plaža Punta Velebit

U zapadnom dijelu Vrsi-Mule nalazi se plaža u nenaseljenoj borovoj šumi duga tri kilometra i široka jedan i po kilometar. Cijela oblast je idealna za traženje samoće. Ako se zaista želite opustiti i pobjeći od gužve urbanih plaža, Punta Velebit sa borovom šumom je vaše najbliže i savršeno utočište.

Nedaleko od Duboke Drage nalazi se plaža Kukinica, mjesto zadivljujuće ljepote idealno za bijeg od stvarnosti. Čisto more, zagarantovana privatnost, besprijekoran pogled na Velebit i savršen mir najbolje opisuju ovo usamljeno utočište u božanskoj prirodnoj oazi.

6. Potpuni mir i odvajanje od vreve u Dubrovniku

Betina pećina je šljunčana plaža u Dubrovniku koja se nalazi u pećini između Vile Šeherezade i plaže Gjivovići. Okružena je stijenama i zelenilom, a ime je dobila po nadimku Beta, kako su zvali velikog dubrovačkog naučnika Marina Getaldića, koji je u pećini izvodio različite optičke eksperimente i istraživanja.

Kako doći do plaže? Do Betine pećine se može doći samo morem, čamcem ili drugim plovilom. Najhrabriji mogu doplivati do ove plaže, a najbliže je kupanje sa plaže Gjivovići, a postoji mogućnost vožnje kanuom do pećine u pratnji vodiča.

Ova plaža vam garantuje besprijekoran mir jer na njoj nema mnogo kupača, a hladovina vam je zagarantovana ujutru, s obzirom na to da je pećina okrenuta ka jugoistoku.

7. Plaža Srčanka na Pagu

Ostrvo Pag prepuno je neotkrivenih bisera, a osim egzotičnog iskustva "bijega na Mars", naći ćete i mnoge skrivene uvale koje garantuju mir i romantiku.

Jedna takva je plaža Srčanka, udaljena tri kilometra od kampa Šimuni. Divlja je i skrivena od pogleda, a krasi je plava zastava kao dokaz kvaliteta i čistoće mora.

Od kampa Šimuni do plaže Srčanka ima svega oko kilometar hoda, što je zapravo lakša opcija jer krivudavi put zaobilazi selo.

(b92)