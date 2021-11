Interes za razmjene ne jenjava: Amerika magnet za studente

BANJALUKA - Ni pandemija nije zaustavila studente da spakuju kofere i otputuju daleko od doma uz pomoć "Work and travel" programa.

Jedna od studentkinja koje su se odlučile da stiču nova znanja, iskustva i zaradu upravo preko ovog programa jeste i Katarina Jovičić iz Banjaluke, koja je ovo ljeto provela "preko bare".

Pored mogućnosti da posjeti Ameriku, kako kaže Katarina, ovaj program iskoristila je i za unapređenje znanja engleskog jezika, upoznavanje sa različitim kulturama, ali i predstavljanje svoje drugima, kao i za zaradu džeparca.

"Tokom programa radila sam kao housekeeper, breakfast server, hostesa i za coffee barom. Prva tri mjeseca radila sam na tri pozicije, dok sam posljednji mjesec radila samo na dvije i uspjela sam zaraditi dovoljno da se ne moram previše brinuti o trošenju na svakodnevne potrebe tokom boravka", kaže ona.

Iz njenog iskustva, u zavisnosti od radne pozicije zavisi i sama satnica, a njene su se kretale između 11 i 15 dolara. Takođe, Katarina ističe da joj i bakšiš koji je dobijala bio od velikog značaja, pogotovo zato što su cijene na ostrvu gdje je radila bile i do 30% više u odnosu na ostale dijelove zemlje.

Kada je riječ o životu u Americi, Katarina za "Nezavisne" kaže da on zna biti veoma interesantan i zabavan, ali isto tako i težak.

"Nije nimalo lako raditi od 6.30 ujutru i, sem kratkih pauza, ne završiti do 22 časa, pogotovo kada je sezona. Uskladiti posao, druženje i istraživanje novih oblasti nekad nije jednostavno, ali je moguće", kaže Jovičićeva.

Zbog studentskih obaveza, prije povratka u Banjaluku Katarina je uspjela obići samo Njujork i Boston, ali kako kaže, iako je to uživanje trajalo samo nekoliko dana, bilo je dovoljno da ga ona pozicionira na vrhu liste najboljih doživljaja.

"Definitivno bih ponovila svoju odluku i ponovo otišla u Ameriku preko 'Work and Travel' programa", kaže ona.

Nemanja Tadić iz "Experience centra za mlade" kaže da je, bez obzira na pandemiju, zainteresovanost za "Work and Travel USA 2022" program veoma velika.

"Pored najpopularnijeg 'Work and Travel USA' programa, studentima nudimo i "Working Holiday Germany", "Intership and Training USA" i "Study and Work Canada" programe. Uslovi za učestvovanje na programima su da imate između 18 i 26 godina i da redovno ispunjavate svoje studentske obaveze", kaže Tadić.

Najpopularnije lokacije u Americi su Lejk Plesid, Oušan Siti, Martini Vinogradi i Kalifornija, a program traje maksimalno pet mjeseci, od čega četiri mjeseca rada i jedan turističkog obilaska. Satnice u Americi se kreću od 15 do 20 dolara, navode u "Experienceu".

Za sličan program koji se sprovodi u Njemačkoj, najpopularnije lokacije su Minhen, Osnabrik i Hamburg, a studenti mogu zaraditi od 10 do 12 evra po satu, zavisno od radne pozicije koju mogu pronaći u hotelima, restoranima i slično.

Kako kažu, "Intership and Training USA" i "Study and Work Canada" programi namijenjeni su studentima koji žele da rade i usavršavaju svoja znanja u određenim oblastima.