Italijanski grad slavne prošlosti ima mnogo toga da ponudi

Neka od najpoznatijih odmarališta u Italiji tokom 19. vijeka nalazila su se u Livornu. Posjećivale su ih mnoge znamenite ličnosti toga doba.

Uprkos tome, mnogi danas propuštaju priliku da se upoznaju sa ljepotama i znamenitostima ovog toskanskog grada, udaljenog tek oko 20 kilometara od mnogo poznatije Pize. Po svim karakteristikama, ipak, Livorno je klasičan evropski lučki grad. Haotičan, živahan i multikulturalan, njeguje jake veze sa morem i u gastronomskom i u kulturnom pogledu.

Ipak, zbog Pize i Firence, često je u sjenci. Manji broj turista koji se može sresti u Livornu, mahom tu ili zaluta ili dođe zbog trajekta, koji ih voze do Sardinije ili Korzike.

Grad vrijedan pažnje

Iako je, čini se, zapostavljen, Livorno i te kako ima čime da se podiči. Članovi porodice Mediči osnivaju grad tokom 16. vijeka i tom prilikom donose zakone, koje imaju za cilj da daju nevjerovatnu slobodu doseljenicima. Vremenom je grad napredovao baš zbog privlačenja šarolike populacije.

Tokom narednih vijekova Livorno je bio značajan zbog "Grand Tour", budući da je bio jedna od značajnih stanica.

"Tada je Livorno bio popularna ljetnja destinacija za članove italijanskog visokog društva", rekao je Đorđo Mandalis, lokalni istoričar za BBC.

Takođe je objasnio da je u periodu od početka 19. vijeka, pa sve do polovine narednog, odnosno do početka Drugog svjetskog rata, upravo Livorno bio dom za neka od prvih italijanskih odmarališta na moru, koje su redovno posjećivali članovi kraljevske proodice. U njemu su se tada nalazili brojni turistički objekti, koji su uključivali i hotele i banje. Postojao je čak i sajam zabave sa toboganima, a gostima je bila na raspolaganju i rana verzija bioskopa, kojim je upravljao jedan predstavnik pionira filma, brat Lumijer.

U Livornu se nalazi i spomen-ploča, postavljena u znak sjećanja na višenedjeljni boravak lorda Bajrona tokom 1822 godine. Jedan od Mocartovih opera prvi put je postavljena baš u Livornu.

Slava ne traje vječno

Bilo kako bilo, taj svjetli period grada završen je tokom Drugog svjetskog rata, kada je veći dio Livorna stradao usljed vazdušnih napada američkih snaga. Smatra se da je u cijeloj zemlji pretrpio najznačajnija oštećenja, a kasnije je sve postalo još gore, poslije ishitrenog preuređenja grada.

"Javni imidž Livorna, koji je već bio narušen ratom, dodatno je uništen novim racionalističkim zgradama, koje su podignute tik uz građevine nastale tokom 17. vijeka i bile pošteđene tokom bombardovanja, što je učinilo da cijelo područje deluje neharmonično i neuravnoteženo", objasnio je Mandalis.

Ako zanemarimo tu činjenicu, Livorno svakako ima mnogo toga pozitivnog. Za razliku od mnogih drugih toskanskih gradova, karakteriše ga izuzetno bogata istorija.

"Otvorenost i osvjetljenost grada vijekovima su privlačili slikare, a Livorno je takođe bogat i istorijom i umjetnošću", rekao je Mandalis.

"Netoskanski" grad u Toskani

Stanovnici ovog italijanskog grada su specifični po svom duhovitom nepoštovanju političkog autoriteta, ali i crkve, mada to ima istorijske razloge, objasnio je Mario Kardinali, osnivač i glavni urednik lokalnog satiričnog časopisa.

Mario je objasnio da je Livorno naseljen od strane Firence i to tokom 16. vijeka, a uz zakona nazvanih Livornin, koji su za to vrijeme bili i više nego liberalni. Bilo je dozvoljeno stranim trgovcima i prognanima iz bilo koje zemlje da se u ovom gradu nasele, bez obzira na to koje su nacije bili i koji su zločin počinili. Jedino kome nije bilo dozvoljeno da se naseli u Livornu jeste ljudima koji su počinili ubistvo.

"Mješavina kultura, koja je uključivala sefardske Jevreje, Grke, Jermene i Holanđane, ono je što je učinilo da u to vrijeme grad napreduje. Ali je ujedno učinilo da stanovnici Livorna nisu uspjeli da razviju tipično srednjevjekovno poštovanje autoriteta, koje drugi toskanski gradovi imaju, pa sve to izražavaju kroz humor", objasnio je Kardinali i dodao:

"Postoji još nešto što je naslijeđeno iz kospomolitske istorije grada i što drugi gradovi u Toskani nemaju, a to je duboka tradicija stanovnika Livorna prema različitim religijama i kulturama", prenosi Ona.rs.