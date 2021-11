Koliko košta odmor na egzotičnim destinacijama

Pravo je vrijeme za razmišljanje o dalekim destinacijama. Ne samo da je na njima moguće uživati u kupanju već se one smatraju pravom egzotikom i idealne su za bijeg na odmor.

Dominikanska Republika

Bijele peščane plaže, idealna temperatura mora i vazduha, koje se ne razlikuju puno i ekskluzivni smještajni objekti, osnovne su karakteristike ove destinacije.

Paket aranžman od sedam noći i All Inclusive uslugu, uz avio prevoz se kreće u osnovnoj tarifi između 1.500 i 1.700 evra. Trenutno najskuplji paket aranžman za ovu destinaciju iznosi nešto više od 2.500 evra po osobi.

Maldivi

Grupa ostrva koje zapljuskuju vode Indijskog okeana jedna je od najpoznatijih egzotičnih destinacija. U najmanjoj zemlji na tlu Azije nalaze se brojna koralna ostrva, od kojih se neka nalaze na nadmorskoj visini nižoj od jednog metra, pa se zato Maldivi smatraju i najnižom zemljom na svijetu.

Cijene aranžmana za Maldive u nastupajućem periodu kreću se od oko 1.500 do oko 2.100 evra. U cijenu je osim avio-karata i taksi, uz pripadajuće transfere, uračunato i sedam noćenja na bazi polupansiona u odabranom smještaju. Ekskluzivniji smještajni objekti u okviru tih paket aranžmana mogu koštati i više od 7.000 evra.

Meksiko

Počev od oko 1.600 evra pa do 2.700 evra košta po osobi osnovni paket, koji osim sedam noćenja u izabranom hotelu na bazi usluge All Inclusive uključuje i avionski prevoz, uz sve pripadajuće takse i transfere predviđene programom. Oko 4.000 evra iznosi sve to, ali u jednom od najekskluzivnijih meksičkih hotela sa šest zvjezdica.

Sejšeli

Više od stotinu ostrva u Indijskom okeanu čine Sejšelski arhipelag. Osim po tirkizno plavom moru i plažama prekrivenim bijelim pjeskom, Sejšeli su poznati i po crnim stijenama, budući da su neka od ostrva i granitnog porijekla.

Cijene paket aranžmana kreću se od oko 930 evra po osobi do nešto više od 1.550 evra. Cijena je bazirana na usluzi sedam noćenja sa doručkom.

Izuzev avio-karte sa svim pripadajućim taksama, u cijenu su uključeni i transferi koji su u skladu sa programom aranžmana. U zavisnosti od izbora smještaja, predviđena je i mogućnost doplate za uslugu polupansiona u iznosu od oko 150 do oko 260 evra.

Zanzibar

Od oko 1.200 evra po osobi do oko 1.600 evra košta osnovni paket aranžman za Zanzibar. Sem sedam polupansiona, u cijenu je uračunat i avio-prevoz sa pripadajućim taksama.

Ukoliko je u pitanju luksuzniji smještaj i usluga na bazi All Inclusive, cijene se kreću od oko 1.600 do oko 2.000 evra, a u jednom od najluksuznijih smještaja cena paket aranžmana iznosi nešto manje od 2.800 evra. Troškovi vize iznose 50 američkih dolara, prenosi Telegraf.