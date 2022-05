Najljepši hotel u SAD nalazi se u borovoj šumi

Svake godine "Conde Nast Traveller" objavljuje listu najboljih hotela u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kriterijumi su kvalitet objekta, ponuda koju daje gostima, ali i destinacija na kojoj se hotel nalazi.

Na ovogodišnjoj listi pet najbolje plasiranih hotela u Sjedinjenim Američkim Državama našli su se "Inness-Accord" u Njujorku, "The Ryder hotel-Charleston" i "The Loutrel-Charleston" u Južnoj Karolini, "The Green O-Greenough" u Montani i "Faraway Nantucket" u Masačusetsu.

Hotel se nalazi u gustoj borovoj šumi, na ivici prostranog ranča, a namijenjen je onima koji traže savršen spoj avanture i spokoja u netaknutoj prirodi. Hotel zapravo čini 12 zasebnih smještajnih jedinica koje pružaju apsolutnu privatnost i vrhunski luksuz, savršeno uklopljen u prirodni ambijent.

Ovo nije samo luksuzno odmaralište, već i mjesto na kom se ambijent koji oduzima dah prepliće sa uzbudljivim avanturama na otvorenom - mjesto na kom možete da se opustite u potpunosti.

O hotelu "The Green O-Greenough" u Montani pisali su najprestižniji svjetski turistički magazini, prenoseći utiske gostiju koji su zadivljeni kako prirodnim okruženjem u kom se smještajne jedinice nalaze, tako i njihovom fantastičnom opremljenošću, ali i hranom za koju tvrde da ima neponovljiv ukus, prenosi Ona.rs.