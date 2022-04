Ovo je najbolja četvrt u Barseloni za traženje smještaja

Iako se sami centar Barselone može činiti kao idealna lokacija za smještaj, bilo uz pulsirajuću La Ramblu, ili u nekom od pet bulevara koji se spajaju u Las Ramblas, živopisni centar poznat po brojnim događanjima, kafićima i restoranima - zaljubljenici u španski grad ipak preporučuju mirniju četvrt.

Gracia možda nije toliko blizu glavnim zbivanjima i pulsirajućoj energiji kao što je to Las Ramblas, ali samim time je i tiša, mirnija, s manje preskupih turističkih restorana i džeparoša.

Tamo nema gužve niti turističkih autobusa, a na ulicama ćete sresti šaroliko društvo: od porodica s djecom, studenata i hipstera do starijih lokalaca. Gracia se nalazi mimo prometne buke, tiha je i opuštena, savršena baza za lutanje ulicama i istraživanje Barselone. No to ne znači da je imalo dosadna. Naprotiv, Gracia je ljepotica o kojoj će vam lokalci ispričati da predstavlja Barselonu u malom i dobru energiju, kao i odličan ukus ljudi koji tamo žive.

Bilo da se radi o veganskim prodavnicama, privlačnim malim knjižarama ili uličnim zabavama koje traju cijelu nedjelju, Gracia pleni pažnju na svakom koraku. Tokom avgusta četvrt oživi na festivalu Festa Major de Gracia, kada se stanovnici takmiče za priznanje najljepše uređene ulice. Tada osvanu šarolike dekoracije od recikliranih materijala, a ulice se pretvaraju u uske prolaze načičkane ukrasima od papira i skulpturama. I na balkonima se mogu vidjeti brojni ukrasi od cvijeća, ali i rekviziti poput košarkaških obruča. U to doba godine 20 ulica četvrti presvlači se u najbolje ruho, uz muziku, ples i piće na otvorenom.

Možete vidjeti i kulturna događanja, poput "ljudi dvoraca" koji se penju jedni drugima na leđa u nevjerovatnom spektaklu, vatrogasne trke ili raznih zanimacija za klince.

Iako je dovoljno daleko od gužve, Gracia je blizu centra Barselone. Od Gotičke četvrti treba oko pola sata hoda, a do Barselonete će trebati manje od sata. Naravno, putovanje možete skratiti i metroom.

