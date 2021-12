Savjeti koji mogu olakšati let u inostranstvo

​Bliže se novogodišnji praznici i veliki broj ljudi širom svijeta se sprema na put, kako bi ih proveli sa bližnjima, skijali ili uživali na nekoj egzotičnoj destinaciji.

Koje god odredište i svrha puta da su u pitanju, jedno je zajedničko svima, a to je da su se usred okolnosti izazvanih epidemijom i dužeg perioda zabrane ili ograničenja svi u određenoj mjeri malo odvikli od aerodromskih i carinskih procedura.

Pored toga ne treba ni smetnuti s uma da će se među njima naći i oni koji prvi put lete avionom, kao i novopečeni roditelji koji prvi put vode svoju djecu ovim vidom transporta.

Iako se napomena da je prvo i najvažnije spakovati pasoše, novac i avionske karte čini suvišnom ili podrazumijevanom, nezanemarljiv broj putnika na godišnjem nivou i dalje pravi ovaj propust, pri čemu je to samo jedna od stvari o kojima je potrebno voditi računa, kako se dugo iščekivano putovanje od uživanja na željenoj destinaciji ne bi pretvorilo u razočarenje na aerodromskom terminalu.

Epidemiološke mjere zemlje u koju se putuje

Kao što je pomenuto, kovid je drastično promijenio način na koji putujemo, a situacija i regulative se, od države do države, mijenjaju čak i na nedjeljnom nivou.

Oni koji su se na vrijeme vakcinisali će svakako imati manje briga, ali je ipak nužno postarati se da je od revakcine pošlo dovoljno vremena, kako bi mogli da dobiju digitalni zeleni sertifikat.

Za sve ostale su na raspolaganju PCR test ili brzi antigenski test, mada je neophodno informisati se o trenutnoj regulativi u zemlji domaćinu, u cilju izbjegavanja troškova testiranja, potencijalnog karantina ili, u najgorem slučaju, zabrane ulaska u zemlju.

Prevoz za najmlađe - kuda sa kolicima?

Iako let sa bebom ili malim djetetom logično podrazumijeva putovanje sa kolicima za bebe, to ne mora da bude sasvim jednostavno. Prije putovanja preporučljivo je informisati se politici konkretnog avio prevoznika po tom pitanju.

Prisustvo novorođenčeta će svakako obezbijediti prvenstvo prilikom ukrcavanja, ali problem može da se pojavi nakon toga, jer od kompanije zavisi kako je regulisano unošenje i odlaganje kolica, njihovo računanje kao dodatnog prtljaga i odlaganje u prostor iznad glave.

Transfer do aerodroma

Prvi i osnovni uslov za uspješan i udoban let jeste da se na vrijeme stigne do aerodroma. Avio kompanije imaju različita pravila po pitanju toga koliko vremena prije leta je obavezno čekirati prtljag, pa je to još jedna stavka o kojoj je nužno raspitati se.

Kada je u pitanju prevoz do aerodroma, na raspolaganju je nekoliko opcija, različite cijene i komfora koji uz to ide.

Za početak je tu autobus koji nekoliku puta dnevno kruži po gradu i nakon toga vozi do aerodroma i ta opcija je svakako najjeftinija, zatim je tu organizovani kombi prevoz koji skuplja putnike na kućnim adresama i potom ih vozi na aerodrom, i na kraju, moguće je za nešto veću svotu rezervisati lično vozilo direktno do željenog terminala.

Kabinski prtljag "po mjeri"

Najveći broj avio prevoznika ima jasna pravila po pitanju prtljaga koji se čekira, dok nejasnoće i problemi mogu da nastanu kada dođe do kabinkog prtljaga.

Tu najviše prednjače prevoznici sa jeftinim letovima, pa je nužno precizno utvrditi koja je dozvoljena težina i koje su granične dimenzije kabinskog prtljaga koje dozvoljava kompanija kojom se putuje, jer su nadoknade za prekoračenje koje se plaćaju prilikom samog ukrcavanja prilično visoke.

Koristite torbe za lap topove i ostalu multimediju

Ukoliko se uzme u obzir da će svaki uređaj koji putnik ponese sa sobom morati više puta da bude spuštan, vađen i odlagan, stavljan na traku skenera i skladišten u prtljažni prostor iznad glava, torbe za laptop nameću se kao logično rješenje jer nude adekvatnu zaštitu uređaja, pružajući uz to mogućnost lake dostupnosti istog.

(Novosti)