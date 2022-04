Šta treba da znate prije nego što odete u Dubai

"Svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem", rečenica je koju bi Dubai, da je čovjek, bez problema mogao da izgovori.

Grad je to koji nastavlja da raste i koji je postao jedno od najpopularnijih odredišta na planeti. Krase ga raskoš, čudesna arhitektura, luksuzni hoteli, no prije samog odlaska tamo, na umu bi trebalo svakako imati sljedeće stvari.

Smještaj rezervišite na vrijeme

S obzirom na to kako je riječ o jednom od najpopularnijih odredišta za odmor na Bliskom istoku, a posljednjih godina i jednom od najpopularnijih na svijetu, pobrinite se da smještaj osigurate na vrijeme.

Najpopularniji mjeseci su od oktobra do aprila, kada većina turista u Dubai stiže u velikom broju. To znači da sve, od hotela, obilazaka i restorana - treba rezervisati, a naročito se to odnosi na hotele. Kako biste izbjegli rast cijena, preporuka je da se bukiraju hoteli dva-tri mjeseca unaprijed.

Ne treba da budete milioneri

Iako je grad poznat kao jedno od luksuznijih mjesta na kugli zemaljskoj, za posjetu njemu ne morate da budete milioner. Ovdje možete da uživate i s ograničenim budžetom, te nađete i jeftiniji smještaj. Taksi i metro prilično su povoljni tako da za prevoz nema brige, a i jeftina ukusna hrana iz cijelog svijeta čeka vas na svakom koraku. Dodatno, cjenkanje je dobrodošlo, tako da ćete i tu uštedjeti nešto novca.

Barove i klubove pronađite u hotelima

Dubai se može pohvaliti nekim od najboljih barova i klubova na svijetu, a većina je prepuna četvrtkom i petkom uveče. U gradu postoje brojni barovi i klubovi; međutim, najvjerovatnije ćete ih pronaći u hotelima zbog zakonskih odredbi. Dođite odjeveni u svoju najbolju odjeću, jer u protivnom možda nećete moći ni da uđete. Ukoliko planirate da pijete u jednom od klubova, svakako se vratite taksijem do hotela jer u UAE imaju vrlo strog pristup nulte tolerancije prema opijanju i vožnji.

Ne propustite istorijska mjesta

Dubai možda ima sve što možete da zamislite kada je odmor u pitanju, ali nemojte zaboraviti da pogledate ni neke od gradskih znamenitosti. Prošetajte starim gradom, domom tradicionalnih prodavnica i autentičnih kulturnih iskustava. Otkrijte obližnji planinski grad Hata, gdje ćete se vratiti u prošlost. U Hati će vas okruživati citadele, utvrđenja i kule stare nekoliko vijekova. Takođe je važno posjetiti novootvoreni arheološki muzej Saruq Al-Hadid, koji sadrži artefakte i interaktivne prikaze o istoriji na Bliskom istoku.

Slavan po brančevima

Zaboravite branč u Njujorku, jer nema boljeg grada za uživanje u kombinaciji doručka i ručka od Dubaija. Branč je ovdje "sveta" stvar, a najbogatiji i najraskošniji pronađite petkom ("naša" subota), kad pada prvi dan vikenda. Mogu da traju satima i budu praćeni muzikom DJ-a, a ono što svakako treba zapamtiti jeste da je i njih dobro rezervisati unaprijed.

(B92)