BiH ukida mjere koje niko i ne poštuje

BANJALUKA, SARAJEVO - Federacija BiH planira danas da počne sa zvaničnim popuštanjem epidemioloških mjera, a prema mišljenju stručnjaka, i u Srpskoj je došlo vrijeme za liberalizaciju mjera, mada već dugo distanca, nošenje maski i sve drugo je samo mrtvo slovo na papiru.

Trend popuštanja epidemioloških mjera u zemljama EU je uzeo maha, a posljednja u nizu je Slovenija, koja je ranije imala izuzetno restriktivne mjere prema građanima.

Naime, Vlada Slovenije je u petak donijela odluku da ukida gotovo sve epidemiološke mjere, kako u samoj državi, tako i na graničnim prelazima. Od mjera je u Sloveniji ostalo još samo nošenje maski i dezinfekcija u zatvorenom prostoru.

Da se o ukidanju mjera razmišlja i u FbiH, potvrdio je za "Nezavisne novine" Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje FBiH, koji je naveo da bi danas trebalo da bude održana sjednica Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, gdje će biti donesena odluka o popuštanju mjera. Čerkez nije htio da navodi koje su to tačno mjere, ali je istakao da je sigurno sada vrijeme da postojeće mjere popuste.

"Prema epidemiološkoj situaciji koju imamo, popunjenosti bolnica i kompletne analize, sigurni smo da je vrijeme za popuštanje mjera", rekao je Čerkez.

Da je vrijeme za liberalizaciju mjera i u Srpskoj, za "Nezavisne novine" je potvrdio Nenad Stevandić, zamjenik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS) i šef Tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, koji je istakao da su trenutno najvažniji povratak javnom životu i privreda.

"Mislim da sada možemo da manje iscrpljujemo zdravstveni sistem, jer je broj hospitalizovanih u Srpskoj pao ispod 300 pacijenata, a da imamo najmanje posljedica za privredu", rekao je Stevandić.

Dodao je da podržava trend popuštanja mjera, jer trenutno u Srpskoj postoji samo jedan problem, a to je mali broj vakcinisanih, ali da istovremeno imamo dobar kolektivni imunitet.

"Ponoviću još jednom: Ovaj virus nas je do sada iznenadio mnogo puta, te zato opreznost ne smije biti bez pokrića", kazao je Stevandić. S druge strane, da je ukidanje mjera trenutno preuranjeno, prije svega zbog malog broja vakcinisanih, a većeg broja smrtnih slučajeva, mišljenje je Ednana Drljevića, infektologa iz Opšte bolnice "Abdulah Nakaš" Sarajevo.

Drljević se zapitao koje to mjere treba da budu ukinute u BiH kada se rijetko ko pridržava i trenutno postojećih mjera, a to su nošenje maski i držanje distance u zatvorenim prostorima.

"Kada uđete u tržni centar, vidite da gotovo niko ne nosi masku. Koje mjere da mi to popustimo, kojih se mi to mjera pridržavamo", zapitao se Drljević, navodeći da ukidanje mjera zavisi prije svega koliko je staro stanovništvo, te kolika je procijepljenost stanovništva.

"Vakcinacija u nekim dijelovima BiH ide tek do devet odsto. Koje mi to mjere da ukinemo kada imamo devet odsto vakcinisanih u nekim područjima", kazao je Drljević, dodajući da pojedini dijelovi BiH imaju veliki broj vakcinisanih, kao što je Kanton Sarajevo, te da zbog toga smatra da, ako se ide s popuštanjem mjera, to se radi parcijalno samo u dijelovima u kojima uslovi to dopuštaju.