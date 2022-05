Bolest koja svakome može pokucati na vrata

BANJALUKA, SARAJEVO - Multipla skleroza vam samo jednog dana pokuca na vrata života, useli se u vas kao podstanar i sa njom treba znati živjeti, treba joj se stalno udvarati i voditi računa da ne napravi veću štetu.

Kazao je ovo za "Nezavisne novine" Gordan Muzurović, predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, povodom Svjetskog dana borbe protiv ove autoimune bolesti, koji se svake godine obilježava 30. maja, a danas je obilježen širom BiH.

Kako je Muzurović naveo, najviše se o ovoj bolesti govori upravo na dan borbe protiv multiple skleroze, dodajući da je potrebno da se i preostalih 364 dana godišnje, na isti način i s istim senzibilitetom, govori o ovoj bolesti.

"Treba o ovome govoriti ne samo kroz prizmu oboljelog, već i zdravog čovjeka, koji, nedajbože, već sutra može da postane dio te priče. Radi se o autoimunološkoj bolesti koja nema poznatu etiologiju pa tako ni krajnji lijek", rekao je Muzurović, ističući da čovjek ovu bolest ne zaradi pogrešnim pristupom u životu, jer za nju nema prevencije.

Iako za ovu bolest nema lijeka, pojedini medikamenti se primjenjuju da bi se sam tok bolesti usporio, a, kako Muzurović navodi, na tom polju je u posljednjih četiri godine napravljen neki pomak.

"Prije oko četiri godine situacija nije bila sjajna jer se radi o skupoj terapiji te su potrebe budžeta za nabavku ovih lijekova bile velike, a budžet je bio jako mali. Imali smo situacije da imamo samo dva imunomodulatora, a to je jedina terapija za ovu bolest", kazao je Muzurović, ističući da su oboljeli na svoju terapiju znali čekati i do pet godina.

"Sada imamo na raspolaganju 11 imunomodulatora, a na lijek se čeka oko tri mjeseca. Situacija je sada bolja, ali da li je to dovoljno - pa nije. Svi ćemo biti srećni kad budemo imali sistem kao neke zemlje u regionu, a to je dijagnoza jednako pravovremena terapija, jer je to ključan faktor za kvalitetno liječenje", zaključio je Muzurović za "Nezavisne novine".

Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze obilježen je danas i u centru Banjaluke, a kako je rekao Miroslav Vukomanović, predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze RS, od ove bolesti u Srpskoj boluje više od 2.000 osoba, a dobna granica se stalno spušta jer sada obolijevaju i djeca od 12 do 15 godina.

"Imamo mnogo problema. Lijekovi su nam ove godine povećani sa 150 na 184 terapije, što je značajno jer ove terapije zaustavljaju tok bolesti", rekao je Vukomanović, dodajući da su oboljeli nerijetko diskriminisani.

"Oboljeli koji su zaposleni ne mogu da ostvare svoja prava u vidu uvećanog radnog staža, dodatna kriza dovela je oboljele na rub egzistencije, a sve više članova našeg udruženja se javlja jer im je potrebna finansijska pomoć", kazao je Vukomanović.

Sanja Grgić, nacionalni koordinator za multiplu sklerozu u Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS), kazala je da postoje faktori, kao što je genetska predispozicija za ovo oboljenje, koji, udruženi sa spoljnim faktorima, kao što su virusi, kod ovih ljudi mogu biti okidači za prvu epizodu bolesti.

"Tokom pandemije smo imali drugačiji režim rada i sigurno je da kod većeg broja osoba ova bolest nije dijagnostikovana jer su se ljudi bojali da se ne zaraze koronom", rekla je Grgićeva, dodajući da lijekova tokom pandemije nije falilo.

Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS, kazao je da se pridružio oboljelima na obilježavanju ovog dana s ciljem da im da podršku.

"Svi zajedno smo puno radili, ali smatramo da može i mora bolje. Kao neurolog, ali i direktor obećavam da ćemo dati sve od sebe da naši oboljeli imaju tretman kao i oni u mnogo razvijenijim i bogatijim državama", zaključio je Đajić.