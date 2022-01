Karcinom grlića materice godišnje u BiH ugasi oko 150 života

BANJALUKA, SARAJEVO - Rak grlića materice drugi je najsmrtonosniji karcinom koji pogađa žene, u svijetu svake dvije minute odnese jedan život, a u BiH, prema nekim istraživanjima, godišnje od ovog preventabilnog oblika karcinoma umre oko 150 žena.

Naveli su ovo u razgovoru za "Nezavisne novine" specijalisti ginekologije povodom Evropske sedmice prevencije karcinoma grlića materice, koja je počela juče, a istakli su da je zabrinjavajuće da BiH spada u zemlje s visokom incidencom ovog oblika karcinoma.

Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao Miroslav Popović, specijalista ginekologije i akušerstva u Univerzitetskom kliničkom centru RS (UKC RS), prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) čak 12 odsto smrtnosti kod žena je izazvano ovim oblikom kancera.

"Ovaj karcinom je na drugom mjestu po smrtnosti od malignih bolesti kod žena, odmah poslije karcinoma dojke. Kada je riječ o Republici Srpskoj, prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, godišnje se broj novootrkivenih slučajeva kreće oko 180, a umrlih oko 50", rekao je Popović, dodajući da je karcinom grlića materice u 99 odsto slučajeva uzrokovan humanim papiloma virusom (HPV).

"On se prenosi polnim putem, a najčešće napada pacijentkinje koje su u reproduktivnom periodu, žene između 25 i 60 godina", kazao je Popović, ističući da postoji aktivna i pasivna prevencija ove bolesti.

"Aktivna prevencija su pregledi i skrininzi, kojima se bolest otkriva u ranoj fazi, a ako se otkrije u toj fazi izlječivost je 100 odsto", rekao je Popović, dodajući da pasivnu prevenciju predstavlja vakcinacija protiv HPV-a, koja još nije uvedena u Srpskoj.

"Ovom vakcinom se vakcinišu djevojčice do 14. godine, a sad već i do prvog seksualnog odnosa. Ima i preporuka da se mogu vakcinisati i odrasli, ako je HPV test negativan", naveo je Popović. Naglasio je da se u UKC RS liječenje pacijentkinja koje boluju od ovog oblika karcinoma vrši zaokruženo, to jest koristeći istovremeno operativni način liječenja u kombinaciji sa zračenjem i hemioterapijom.

"Nažalost imamo dosta slučajeva i spadamo u zemlje s visokom incidencom karcinoma grlića materice", rekao je Popović, navodeći da je budućnost liječenja ovog karcinom u vakcinaciji.

"Mi smo ušli u proces uvođenja HPV vakcina, koji je nažalost obustavljen. Značajno bi se pomoglo stanovništvu ukoliko bi se reaktivirao ovaj proces", zaključio je Popović za "Nezavisne novine".

Da je ovaj oblik karcinoma moguće spriječiti prevencijom, za "Nezavisne novine" je potvrdio i Enis Hasanović, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, koji je naglasio da s obzirom na to da je rak grlića materice preventabilno oboljenje, onda je i jedan smrtni slučaj previše, a da prema nekim istraživanjima u BiH godišnje ima oko 150 smrtnih ishoda. Kako je pojasnio, ovo oboljenje je moguće prevenirati vakcinacijom, ali ona još nije dostupna u BiH.

"U KS je 2021. godine usvojen program vakcinacije s HPV vakcinom, ali još nije implementiran", kazao je Hasanović, dodajući da su u budžetu KS izdvojena sredstva u ove namjene, te da se ove godine planira ući u proces vakcinacije oko 1.000 djevojčica uzrasta od 11 do 13 godina.

Dodao je da će vakcinacije HPV vakcinom biti besplatna, a primaće se dvije doze.

"Primarna prevencija je vakcinacija, a postoji i sekundarna prevencija a to su pregledi i PAPA brisevi. Mi smo u toku prošle godine imali 15.493 uzeta PAPA brisa", zaključio je Hasanović.

Redovne kontrole

Rak grlića materice može se otkriti samo redovnim i pravovremenim kontrolama, poručili su iz Instituta za zdravlje i bezbjednost hrane Zenica povodom Evropske sedmice prevencije tog karcinoma. Dodali su da je rak grlića materice najčešće maligno oboljenje ženskih polnih organa, od kojeg u svijetu umre jedna žena svaka dva minuta. Elma Kuduzović, rukovoditeljka Odjeljenja za promociju zdravlja u Institutu, rekla je da je povećanje broja žena koje rade kontrolni ginekološki pregled s PAPA testom pravi put ka unapređenju reproduktivnog zdravlja, smanjenju stope obolijevanja i umiranja žena.