Lijek za epilepsiju u BiH 10 puta skuplji nego u EU

BANJALUKA, SARAJEVO - Dijazepam klizma, lijek za djecu koja imaju epileptične napade, u Bosni i Hercegovini se kreće i do 20 KM po jednom lijeku, i poskupio je za više od 100 odsto, dok je ista ta cijena u nekim evropskim zemljama jedan evro.

Ines Kavalec, direktorica Servis centra za porodice djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu" iz Sarajeva, rekla je za "Nezavisne novine" da su u inostranstvu mnogo jeftinije dijazepam klizme.

"Koliko baratam podacima, u nekim evropskim zemljama se za jednu klizmu izdvaja jedan evro, što je mnogo jeftinije nego kod nas. Trenutno na tržištu imamo klizme koje su 100 ili 120 odsto poskupjele u odnosu na period prije pandemije. Jedna klizma je tada bila šest ili sedam KM, a sada jedna od pet miligrama košta oko 14 KM, dok je ona od 10 miligrama oko 20 maraka. Institucije koje su zadužene za ovo odgovaraju da je to tako jer se niko od apoteka nije prijavio da kupi te klizme, kako bi drugi mogli od njih kupovati te da se to ne isplati. To je inače lijek koji se ne koristi tako često", ističe Kavalecova.

Ono što je dodatni problem za roditelje djece koja imaju epileptične napade u Federaciji BiH je što dijazepam klizma nije na esencijalnoj listi, tako da sve troškove snose roditelji.

"Agencija za lijekove BiH nije registrovala ovaj lijek, a to je izgovor i opravdanje u Federaciji BiH da se ovaj lijek ne stavi na esencijalnu listu. Postavljam pitanje kako je to onda moglo da se stavi na A listu u Republici Srpskoj? Dijazepam klizma je sada uvedena u poseban program koji omogućava kantonima da to mogu staviti na svoju esencijalnu listu", navela je Kavalecova.

Dodaje da su već obavili razgovore sa nadležnima u Kantonu Sarajevo te da je dogovoreno da se refundira 12 klizmi godišnje, što je nedovoljno.

"Neka djeca koriste jednu klizmu dnevno. Čekamo da vidimo koji je to broj korisnika u Kantonu Sarajevo koji koriste ovaj lijek da bi se na osnovu toga moglo referirati da se klizma nađe na esencijalnoj listi. Vidjećemo šta će oni uraditi u vezi s tim pitanjem kako bi nastavili dalje i insistirati da se to uredi u svim kantonima", istakla je Kavalecova.

Dragoslav Šinik, predsjednik Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Gradiške, kazao je da je ovaj lijek u Republici Srpskoj na A listi lijekova, odnosno sve troškove koje roditelj ima za kupovinu ovog lijeka snosi Fond zdravstvenog osiguranja RS, dok u FBiH roditelji i dalje sami sve finansiraju.

On je na društvenim mrežama objavio fiskalni račun na kojem se vidi da je jedna majka iz FBiH na mjesečnom nivou za dijazepam klizmu za liječenje djeteta morala izdvojiti skoro 650 KM.

"U momentu kada je bila nestašica ovog lijeka, nabavljalo se iz inostranstva, međutim FZO RS vrši refundaciju novca koji je potrošen na lijekove, što dosta olakšava roditeljima. U Federaciji BiH u nijednom kantonu klizma dijazepam nije besplatan na recept, već roditelji moraju sami da plaćaju. Malo je djece koja koriste ovaj lijek, pa se nikome od proizvođača ne isplati da ga registruje na našem tržištu", objašnjava Šinik.

Dodao je da su u Republici Srpskoj svi lijekovi koji se koriste za epilepsiju na A listi i nabavljaju se u inostranstvu te da Fond zdravstvenog osiguranja refundira te troškove.

"Mi, ako imamo viška lijekova koje nam naši donatori i prijatelji obezbjede, dostavljamo na prioritetne adrese u Federaciji BiH, kako bismo nekako i toj djeci, ali i roditeljima pomogli", zaključio je Šinik.

Iz Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH kratko su rekli da nisu nadležni za refundiranje troškova za kupovinu lijeka dijazepam klizma te da se obratimo pojedinačno kantonima.