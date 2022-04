Neobične kombinacije namirnica koje poboljšavaju zdravlje

Jeste li ikada pomišljali na to da pomiješate crno grožđe sa lukom kako biste smanjili mogućnost pojave krvnih ugrušaka?

Ili možda da za bolje raspoloženje kombinujete jabuku i lisnato povrće?

Ako niste, znajte da ovo nije ništa čudno!

Kako prenosi The Daily Star, nutricionista Rob Hobson otkrio je kombinacije hrane koje mogu značajno poboljšati zdravlje, ali i koje su to namirnice zdrave same po sebi.

Na primjer, riblji kari, koji podrazumijeva kurkumu i masnu ribu, može biti snažno protivupalno sredstvo, a kombinacija banane i jogurta može poboljšati zdravlje kostiju i pomoći kod crijevnih bakterija.

Tako crno grožđe u kombinaciji sa lukom pomaže u sprečavanju kardiovaskularnih bolesti, raka i neuroloških poremećaja, a još neke od neobičnih kombinacija su crni luk i med, koji pomažu kod infekcija gornjih disajnih puteva; badem i bobičasto voće, koji zajedno pomažu u sprečavanju srčanih oboljenja, prenosi aura.ba.

"Telu je za pravilno funkcionisanje potrebna sinergija, a kombinovanje dvaju namirnica ponekad može poboljšati njihov uticaj na organizam", objašnjava Hobson.

Tako na primjer, crni biber i kurkuma bolje djeluju zajedno jer kurkuma ima aktivni sastojak poznat kao kurkumin za koji se smatra da ima protivupalna svojstva, ali se ne apsorbuje lako, za što pomaže crni biber koji sadrži piperin za bolju apsorpciju.

Ta dva sastojka zajedno mogu pomoći u ublažavanju bolova u zglobovima.