Šta kažu ljekari: Može li se smanjiti rizik od pušenja cigareta?

Novi načini za konzumiranje duvana predstavljaju manje štetnu alternativu. Bezdimni uređaji i proizvodi koji ne sagorijevaju duvan mogu da budu zamijena cigaretama jer su bezbjedniji, istakao je renomirani profesor sa Univerziteta u Tel Avivu i predsjednik Izraelskog kongresa za aterosklerozu, dr Dov Gaviš na nedavno održanom Međunarodnom kongresu Hispa koji je kao osnovnu temu imao zaštitu srca i krvnih sudova.

On je u okviru panela "Pro et Contra - Da li su bezdimni proizvodi mogućnost za smanjenje štetnosti pušenja" kazao da smatra da treba podržati prelazak na ove nove proizvode, ali samo i isključivo za pušače kao put do prestanka pušenja.

"Šteta je manja ako se manje izlaže potencijalno štetnim materijama"

Profesor Gaviš ukazuje da je pušenje ozbiljno pitanje cijelog društva, jer pored aktivnih pušača postoje i pasivni koji su izloženi dimu cigarete u kome se nalazi najviše potencijalno štetnih materija, a da je dim najveći problem kod cigareta. Profesor je u više navrata istakao da je najbolje moguće rješenje ne pušiti uopšte, ali se isto tako zapitao koje su mogućnosti postojećih pušača.

"Moramo da pronađemo načine za konzumiranje nikotina koji nisu toliko štetni", kaže Dov Gaviš i akcentuje: "Rizik se smanjuje ako se manje izlaže potencijalno štetnim materijama".

On je dodao da danas postoje manje štetne alternative koje potvrđuju napredak tehnologije, nauke i medicine, a uzima za primjer uređaje koji zagrijavaju duvan, a ne sagorijevaju ga i na taj način smanjuju emisiju potencijalno štetnih materija.

Tačne informacije i edukacija su najvažniji

Prof. dr Nebojša Tasić, predsjednik Hispa-e smatra da je za prestanak pušenja potrebno promijeniti tradicionalni pristup.

"Koncept smanjenja štetnosti može da ponudi alternativu pušačima. Studija koja je poredila količinu štetnih i potencijalno štetnih materija u dimu cigarete i aerosolu sistema za zagrijavanje duvana zaključila je da su nivoi ovih materija u aerosolu bili značajno niži nego u dimu cigarete. Pošto mnogi pušači ne žele da ostave cigarete, to je ta promjena pristupa. Oni koji se teško odlučuju na potpuni prestanak pušenja, mogu za početak cigarete da zamijene manje štetnom alternativom", kaže profesor Tasić.

On apostrofira važnost priče o pušenju: "Ova tema je vrlo važna. Ja sam cijeli svoj život posvetio prevenciji. Budućnost kardiologije je u prevenciji i predikciji. Moramo pričati o pušenju jer je pušenje jedan od faktora rizika. Naravno, nije jedini, ali se na pušenje može uticati, taj faktor se može modifikovati i smanjiti".

Zbog svega toga je, dodaje Gaviš, izuzetno važno da se šire prave i tačne informacije i da se radi na odvikavanju ljudi od pušenja.

"Pušenje je uz adekvatnu edukaciju moguće iskorijeniti, ali do tada se sa tim moramo boriti svim raspoloživim sredstvima i pokušati da utičemo na pušače da prestanu da puše", zaključuje profesor Dov Gaviš.

