Šta može da se desi ako koristite telefon neposredno prije spavanja

Teško je ostaviti telefon u drugoj prostoriji i odjaviti se, čak i na nekoliko sati. Ali korišćenje telefona neposredno prije spavanja može uticati na vaše zdravlje više nego što mislite.

1. Može da vam ošteti oči

Ako ste ikada osjetili da vam se vid iznenada zamaglio nakon što ste proveli sate listajući telefon, to je sasvim normalna pojava. Dok koristite pametni telefon, to može dovesti do naprezanja očiju , poznatog i kao umorne oči. Da biste zaštitili svoje oči, pokušajte da smanjite osvijetljenost ekrana i izbegavajte predugo korišćenje telefona. U ovom slučaju bilo da je u pitanju telefon ili kompjuter, ukoliko dugo provodite vremena za ekranom trebalo bi da koristite vještačke suze.

2. Može vam poremetiti san

Kada konačno legnete u krevet na kraju dugog dana, možda će vam biti primamljivo da provedete još malo vremena provjeravajući svoje poruke ili čitajući vijesti. Ali ova navika nije tako bezopasna kao što se čini, a korišćenje telefona blizu vremena za spavanje može vas spriječiti da se dobro naspavate. Svjetlo sa vašeg pametnog telefona ne utiče samo na vaš vid, već može i da poremeti ciklus spavanja i buđenja, što zauzvrat može izazvati više zdravstvenih komplikacija. Korišćenje telefona pred samo spavanje može voditi direktno u insomniju, koja se kasnije teško liječi.

3. Može dovesti do bržeg starenja vaše kože

Možda trošite mnogo novca na skupu njegu kože, ali nešto tako jednostavno kao što je korišćenje telefona u krevetu može da sabotira sve vaše napore. Kada pogledate dole u ​​svoj telefon, to uzrokuje pojavu linija i nabora na vratu, što zauzvrat može učiniti da izgledate prerano ostarjeli. Takođe pored bora, može izazvati bolove u vratu, a deformacija pršljenova i kičme se dešava sve više tokom prekomerne upotreba telefona ili kompjutera.

(Novosti)