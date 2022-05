Banjalučanku Merimu Gajić ni nabujali Vrbas nije zaustavio da spasi mladi život

BANJALUKA - Uvijek bih nekome priskočila u pomoć i pomogla koliko god mogu samo da spasim jedan život, priča za "Nezavisne novine" banjalučka heroina Merima Gajić, koja je prije nekoliko dana spasila djevojku koja je skočila sa Gradskog mosta u Vrbas.

"Vraćala sam se sa dvije kćerke iz grada kada mi je starija rekla: Vidi, mama, cura sjedi na mostu, neće se valjda kupati na proljeće?! U tom trenutku sam podigla glavu, vidjela da je djevojka bacila jaknu na trotoar i samo se odgurnula i pala u Vrbas", kazala je Gajićeva.

Ova hrabra žena rekla je da je odmah svoju bebu dala starijoj kćerki Anđeli, preskočila ogradicu kod tvrđave "Kastel", sletjela niz obalu i skočila u hladan Vrbas.

"Kada sam skočila u Vrbas, vidjela sam da je nadošao i da je mutan. Nakon što sam došla do djevojke, pokušala sam je jednom rukom uhvatiti, a drugom da plivam, međutim nisam uspjela, pa sam je uhvatila sa obe ruke, a nogama sam se odgurivala da nekako stignem do obale i to sam i uspjela. Sve to se odigralo u nekoliko sekundi. Samo sam razmišljala o tome da je izvučem živu i zdravu", govori kroz suze hrabra Merima.

Dodaje, nakon što je uspjela ovu djevojku da izvuče do obale, tu su ih sačekali policajci te jedan gospodin i gospođa koji su im uspjeli pomoći da se sve završi dobro.

Kaže da je odrasla na Vrbasu, u blizini Gradskog mosta, te da je naučila plivati sa svega tri godine.

"I svojoj djeci govorim da treba što prije da nauče plivati. Moja ideja bi možda bila da škole ili neko drugi uvedu pravilo da sva djeca nauče plivati. I da nemam svoju djecu, vjerovatno bih to ponovo uradila. Evo, sada da se tako nešto desi, bez razmišljanja bih ponovo uradila isto ", navela je ova heroina.

Merima se u ponedjeljak upoznala s majkom i bratom djevojke koju je spasila, koji su joj zahvalili na ovom herojskom činu.

"Najbitnije je da je djevojka dobro i da je kod kuće. Njeni majka i brat su mi zahvalili, vidi se da su brižni ljudi. Dogovorili smo se za kafu kako bismo se i dalje viđali i družili", rekla je Gajićeva.

Prema njenim riječima, od kada je djevojci u mutnom Vrbasu spasila život, javljaju se brojni mediji i samo ima poruke podrške sa svih strana.

"Moja porodica i prijatelji su ponosni na mene, ali kažu da ipak ništa manje nisu ni očekivali od mene u takvom trenutku. Svi su pozitivno reagovali i zahvaljuju mi na ovome. Brojni mediji su me kontaktirali, čak i neki hrvatski", kazala je Merima.

Ističe da su je juče zvali i iz Gradske uprave Banjaluka, sa pozivom, ako može, da dođe u njihovu zgradu u srijedu.

"Odazvaću se ovom pozivu, pretpostavljam da me i oni zovu kako bi mi zahvalili na ovom činu", zaključuje ova hrabra majka troje djece.