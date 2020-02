Da li biste dali 75.000 dolara za nekoliko centimetara?

​Zaboravite na kubanske pete ili umetke za đon, muškarci se sve češće okreću hirurškim intervencijama za dodatne centimetre, a doktori navode da ovo nije jeftino.

Nažalost, visina je jedna stvar nad kojom imate malo kontrole kada su u pitanju dimenzije vašeg tijela. U 2019. godini, iz Instituta LimbPlastKs, sa sjedištem u Las Vegasu, navode da se 30 muškaraca prijavilo za postupak promjene života – produživanjem udova.

Operacija može da vam doda visinu od 15cm i nije jednostavna. Ovo vam može isterati više od 75.000 američkih dolara iz džepa. Međutim, muškarce cijena ne odvraća od želje za većom visinom.

“Preko 90% mojih pacijenata, uključujući one koji su se konsultovali sa mnom, su muškarci. Većina traži povećanje visine od oko 7-8 cm”, izjavio je doktor Kener Debiparšad, za The Mirror, prenosi Men’s Health.

"Visina je uvijek bila goruća tema u savremenom društvu i podliježe društvenim normama. Bez obzira na to što je trend, razlozi za kozmetičko produženje udova variraju, od većeg samopouzdanja do poboljšanih fizičkih sposobnosti – a sve to mijenja živote", navodi doktor.

Pod nož zbog dodatne visine?

Tokom 1,5 satnog postupka, hirurzi urade rez na kostima nogu, prije nego što postave uređaj za istezanje.

“Presječemo kosti nogu – bilo butnu kost (femur) ili kost potkoljenice (tibija) – i umetnemo uređaj koji ih polako isteže, što vas čini trajno višim”, nastavlja Debiparšad.

“Što se tiče postupka, to je operacija zasnovana na rendgenu, gdje napravim 4-6 sitnih ureza u nogu (bilo butne kosti ili potkolenice) stvarajući prozor da bih dobio pristup šupljem dijelu kosti , gdje ubacim uređaj koji reaguje na spoljni daljinski upravljač koji će pacijent kontrolisati kod kuće. Jednom kada je uređaj postavljen, stavljam šrafove na vrh i na donji dio uređaja kako bi se mogli zaključati. ​​To se vrši na svakoj nozi. Poslije operacije, pacijent koristi eksterni daljinski upravljač kako bi neinvazivno povećao svoju visinu za 1 mm dnevno jednim pritiskom na dugme, lagano istežući noge kako bi povećao svoju visinu", navodi on.

Prema doktoru, operacija je uglavnom bezbolna, a opasnosti su ograničene.

“Postoji određeni rizik, međutim, najinovativnije i najnaprednije tehnike, danas dostupne u velikoj mjeri smanjuju komplikacije pacijenata”, dodao je.

"Rizik od infekcije ili transfuzije, sličan je bilo kojoj drugoj vrsti hirurškog zahvata, i specifično za ovu operaciju, kost može zacijeliti prebrzo, nedovoljno brzo ili pacijent može da iskusi zatezanje mišiča. Pored toga, mogli biste izgubiti određene atletske sposobnosti, na primjer, možete da trčite ili idete u teretanu, ali možda nećete moći da trčite 100 metara za devet sekundi sa svojom novom visinom", navodi za kraj doktor Debiparšad.

Veliko pitanje je: Ko ima rezervnih 75.000 dolara za nekoliko dodatnih centimetara visine?