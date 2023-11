Porodica iz BiH – primjer uspješne migrantske priče

Behara Kukavica, porijeklom iz BiH, radi već 30 godina u gostinskoj kući “Zum Spälterwald”, što je bio i povod za njemačke medije da urade priču o njoj i načinu na koji se uklopila i integrisala u njemačko društvo.

Priča o porodici Kukavica je uspješna migrantska priča: naime, gospođa Kukavica već punih 30 godina radi u istom ugostiteljskom objektu, gdje je od najnižih, početničkih pozicija došla do onih najviših. Njeni šefovi, porodica Siep obilježili su njenu 30. godišnjicu rada prigodnim poklonom. Inače, kako iz porodice Siep kažu, bila je to prava sreća kada su 1993. godine uspjeli da zaposle Beharu, koja je tek dobila njemačko državljanstvo, iako je njen njemački bio krajnje loš. Međutim, vremenom, ona je tako usavršila njemački i to isključivo kroz rad, nikada nije pohađala nijedan kurs njemačkog jezika. Njen sjajan odnos sa gostima kao i mještanima Olfena, gdje živi i radi, pomogli su joj da danas njemački govori kao maternji.

Iako je počela na vrlo skromnim pozicijama, danas je desna ruka svoje šefice, koje ne može da zamisli rad bez njene pomoći. O tome koliko je napredovala, svjedoči i da je Behara bez problema položila vozački, i tako dobro se integrisala u život ovog mjestašceta gdje je danas poštovana mještanka. Kako njemački mediji prenose, ona je mjesto Olfen učinila svojim domom.

Inače, priča datira još iz 80-ih godina prošlog vijeka. Naime, njen suprug Ismet je davno, slučajno prolazeći kroz Olfen shvatio da je to mjesto gdje bi on mogao živjeti sa svojom porodicom. U početku je iznajmio pola kuće i te 1989. godine doveo Beharu, tada 26-godišnjakinju sa dvojicom sinova iz BiH u Njemačku. Danas, sinovi su oženjeni i imaju svoje porodice. Ismet, glava porodice je preminuo 2021. godine, ali Behara Olfen smatra pravim domom, gdje su u međuvremenu sagradili i sopstvenu kuću.

