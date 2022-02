Tea Jukić ručno izrađuje posuđe: Keramika sazdana od gline i ljubavi

Oslikavanje predmeta od keramike, naročito posuđa, danas je vrlo popularno. Ipak, malo je onih koji idu i korak dalje i koji se odlučuju da sami izrađuju svoje unikatne komade.

Jedna od rijetkih je mlada Fojničanka Tea Jukić, koja svoje predivne tanjiriće i šoljice stvara od gline, svojim rukama, a zatim ih oslikava i daje im neodoljivi šarm.

Vlasnica brenda "Trebaš tanjur" priča kako je još od malih nogu voljela "uradi sam" projekte.

"Mnoge dekoracije u svojoj sobi izradila sam sama. No, nikad nisam očekivala da ću izrađivati keramičko posuđe. Ideja za brend i ljubav prema keramici su došle spontano", navodi dvadesetdvogodišnja studentkinja mikrobiologije.

Priznaje da joj je prvi susret s glinom bio strašan, najviše zbog toga što nije imala nekog predznanja.

"Čitala sam knjige o keramici, savjete drugih koji se godinama bave tim poslom, ali bilo je poprilično strašno krenuti od nule. Razmišljala sam o tome da upišem kurs grnčarstva, ali ipak sam se odlučila sama eksperimentirati s oblicima i temperaturama dok nisam došla do konačnog savršenog recepta. Budući da ne koristim kalupe ni mašine koje bi mi pomogle u izradi, nemoguće je napraviti dva ista komada. To znači da je svaki proizvod unikat i to je ono što moji kupci najviše cijene", govori Jukićeva.

Opisuje proces izrade svojih malih umjetničkih djela, koja od ideje do realizacije kroz njene ruke prođu bar sedam puta.

"Proces izrade mogu podijeliti u četiri najbitnije faze. Prva je izrada od komada gline, nakon čega se oblikovani komadi suše sedam dana na zraku. Druga faza obuhvata prvo pečenje, koje traje četiri sata. Zatim je potrebno 48 sati da se peć potpuno ohladi. Treća, meni najdraža, faza obuhvata nanošenje glazure i podglazurnih boja. U zadnjoj, četvrtoj fazi svi komadi idu na drugo pečenje u trajanju od pet sati. Nakon 48 sati, kad se peć ohladi, proizvodi su spremni za pakiranje i slanje. Ukupno vrijeme za izradu jedne serije iznosi otprilike 12 dana", pojašnjava mlada Fojničanka.

Priznaje kako joj je usklađivanje obaveza vezanih za hobi i fakultet olakšao prelazak na oniline nastavu.

"Obično mi je svaki radni tjedan u potpunosti isplaniran. Posla ima dosta, ali ga rasporedim po danima tako da ga stignem odraditi uz završavanje obaveza na fakultetu. Ide mi u prilog što je nastava već duže vrijeme online pa ju mogu slušati od kuće. No, kad su ispitni rokovi, narudžbe pauziram", navodi Tea, kojoj, kada se baš "zagužva" s narudžbama, u pomoć priskoču roditelji.

Iako često pravi posuđe po narudžbi, priznaje da joj uvijek kada otvori peć nakon zadnjeg pečenja i nastupi uzbuđenje zbog svog šarenila i tačkica, bude teško rastati se od svojih rukotvorina.

Ipak, veseli je što svi komadi idu u svoj novi dom i to što je neko poželio imati nešto što je ona svojim rukama izradila.

"Obično zadržim sve ono što ima grešku, tipa mrlju, pukotinu i slično. U zadnje vrijeme, kako se obim posla povećao, greške su se češće događale te sam čitavu policu napunila takvim komadima. Nedavno sam na Instagram story objavila šalicu s greškom i dobila sam toliko poruka o tome kako je greška zanemariva, što tu šalicu čini još posebnijom. Stoga sam odlučila takve komade pustiti u prodaju po nižim cijenama", navodi Tea.

Za sebe kaže da je jako ambiciozna i da ima dosta planova za budućnost. Jedan od njih je da osvojiti tržišta van Bosne i Hercegovine.

"Trenutno je izrada keramike samo hobi, ali voljela bih da postane nešto više. Zaista sam se pronašla u ovome. Trenutno radim na proširivanju asortimana, a otkrit ću vam da su prvi na redu novi i veći tanjuri posebnog oblika", priča ova talentovana djevojka.

Njeni tanjirići, kao i drugi proizvodi, otputovali su do Italije, Njemačke, Austrije, Belgije i mnogih drugih država Evrope. Stigli su čak i na drugi kontinent, do SAD, a trenutno je velika potražnja u susjednoj nam državi Hrvatskoj.

Ističe da titulu bestsellera definitivno ima šoljica sa "volim te" natpisom na dnu, a prema statistici na društvenim mrežama, 97 odsto publike i kupaca su žene.

Svoje unikatne komade promoviše na Facebook i Instagram profilu "Trebaš tanjur", a kupcima su dostupni i na Orea bazaaru, online platformi koja okuplja kreativce iz BiH, ali i regiona.

Mikrobiologija ili grnčarstvo? I jedno i drugo!

Jukićeva priča kako su je puno puta pitali koja je veza između mikrobiologije, koju studira, i grnčarstva, koje joj je, zasad, samo hobi.

"Nema je. Mikrobiologija je moja prva ljubav, dugo sam prije upisa na fakultet znala da je to ono čime se želim baviti. Izrada keramike je došla spontano. Želim vjerovati da postoji budućnost u kojoj će biti moguće baviti se i jednim i drugim jer mi je jako teško izabrati jedno", navodi ona.