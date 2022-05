Tihi heroji grada na Vrbasu spasavaju živote

BANJALUKA - Nisam razmišljao ni pola sekunde da li da počnem trčati prema djevojci koja se borila za život u nabujalom Vrbasu, jer mi je u glavi bila samo jedna stvar da spasim njen život, rekao je za "Nezavisne novine" Saša Starčević, jedan od dvojice hrabrih Banjalučana koji su spasli život njima nepoznate djevojke.

Naime, on je zajedno sa kolegom Obrenkom Slavnićem u utorak veče ispod mosta u Trapistima spasio život 28-godišnjoj djevojci koja se našla u nabujalom Vrbasu.

"Mi smo šetali iza pivare kada se kraj nas zaustavio autobus i vozač je rekao da trčimo hitno do obale jer se neka cura davi u vodi. Ja sam krenuo prema starom pivarskom mostu, a on je otišao ka nadvožnjaku", rekao je Starčević.

Kako kaže, obojica su trčali što su brže mogli, jer su vidjeli da je situacija vrlo ozbiljna dodajući da je čuo uzvike pomoći.

"Ja sam prvi stigao do nje, a tu je već bio jedan stariji čovjek koji joj je pomogao, ali on je bio nemoćan te nije imao snage da je izvuče sam. Odmah sam je uhvatio za ruku i pokušao izvući, ali nisam uspio, jer se ona opustila. Opustila je noge u vodi, a nisam mogao sam da je izvučem, jer je riječna struja bila veoma jaka", rekao je on.

Prema njegovim riječima, u međuvremenu je stigao i njegov kolega Obrenko te su zajedničkim snagama izvukli djevojku na obalu.

"Kada smo je izvukli na obalu, bila je veoma dezorijentisana, pokušala je ponovo da uđe u nabujalu rijeku, ali smo je na vrijeme zaustavili i zadržali dok je došla policija", rekao je Starčević.

Dodao je da je u jednom momentu djevojka čak prestala i disati.

"Njoj se u jednom momentu vilica ukočila i ona je prestala disati, tada smo pokušali da joj otvorimo vilicu i uspjeli smo. Ponovo je prodisala, zatim se u jednom trenutku onesvijestila. Odmah smo joj pružili prvu pomoć i sačekali dolazak Hitne pomoći i policije", kažu Starčević i Slavnić.

Kako ističu, u pomoć je pritekla i žena koje je prolazila autom i vidjela da se dešava agonija.

"U toku spasavanja nam se pridružila jedna žena koja je zajedno sa svojom djecom prolazila autom te se zaustavila i dotrčala do obale kako bi pomogla da djevojka bude spasena", navode oni.

Kako je Starčević rekao, u jednom momentu je mislio da neće uspjeti da pomognu djevojci.

"U jednom trenutku sam mislio da ću je ispustiti, jer mi je njena ruka klizila, a u glavi mi je samo odzvanjala jedna stvar, a to je kako ću dalje nastaviti svoj život ako je ispustim i svojim očima gledam kako tone", ističe Starčević.

Prema njegovim riječima, razmišljanja za ovaj herojski čin nije bilo.

"Vodio sam se osjećajem i u glavi mi je bilo samo da spasim njen život", kaže Starčević.

Kako su nam kazala ova dvojica banjalučkih heroja, reakcije okoline na njihov čin su pozitivne i svi su oduševljeni.

"Svi nas zovu da nam čestitaju. Oduševljeni su što postoje ljudi koji će u ovakvim situacija pomoći i spasiti život neznancu", ističu Starčević i Slavnić.

Podsjećamo, prije nekoliko dana Banjalučanka Merima Gajić spasila je život mladoj djevojci koja je skočila u Vrbas.

Gajićeva je tada izjavila za "Nezavisne novine" da bi uvijek nekome priskočila u pomoć i pomogla koliko god može samo da se spasi jedan mladi život.