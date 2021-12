Dirljiv video prikazuje reakciju psa koji je saznao da će biti udomljen

Sparkle je petogodišnja mješanka koja je ranije ove godine završila u skloništu za nezbrinute životinje Oakwood Dog Rescue.

Spasena je od smrti iz rumunskog skloništa u kojem je čekala na eutanaziju i dovedena je u Veliku Britaniju. Bila je pod stresom i neprestano je tražila pažnju ljudi.

"Ne voli druge pse i nije se htjela odvojiti od volontera. Uznemirila bi se kad bi trebalo da se posvete drugim psima", rekla je portparolka skloništa.

Sparkle se konačno osmijehnula sreća i dobila je prvi upit za udomljavanje. Dok čekaju finalizaciju papira, volonteri su joj saopštili odličnu vijest i snimili njeno oduševljenje.

"Ideš li kući danas? Je li danas dan kad ćeš biti udomljena? Kako uzbudljivo", govori joj volonterka dok se ona izležava u svom krevetiću.

Snimak je rastopio srca mnogih ljudi.

(Index.hr)

We love a happy forever after here at Oakwood and here is a super special one. Sparkle needed to be in a home so badly We are overjoyed to tell you that she will be spending Xmas with her very own family #happy #home #adopted #goodbye #RescueDogs @interdogrescue pic.twitter.com/rPl4Pjfnoq