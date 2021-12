Maleni pomeranac koji nikad ne prestaje da se smije

​Chevy je 9-godišnji pomeranac, a ono po čemu je poseban je to da se ne prestaje smijati.

"Nikad nismo vidjeli da ima loš dan. To nas jednostavno oduševljava. Sve je slavlje. Ako idemo u šetnju, on slavi. Ako ima hrane, slavi. Uvijek je tako srećan", rekla je za The Dodo Tina Marcum Denlinger, Chevyjeva vlasnica.

Chevy voli odlaske na kampovanje, na kojima nosi mali šešir da mu sunce ne ide u oči i sjedi na prednjem sjedištu vozila za golf.

"Sjedi na vozilu za golf i stalno gleda oko sebe. Ima čak i svoj mali pojas da ne padne. Kao da je na paradi ili nešto slično. Tako je optimističan", kaže Denlinger.

"Svi misle da je štene jer je pun energije. Stalno radi ono što mi zovemo 'spin dry', to jest vrti se kad god nešto želi", rekla je.

Chevyjev zarazni osmijeh razveseli svakoga koga sretne na ulici, a njegova vlasnica uvjerena je da on zna šta radi i voli širiti radost kud god ide.

"Svi se jednostavno oduševe jer je tako optimističan", rekla je Denlinger.

(Index)