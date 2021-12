Ako ste mislili da psi ne znaju da igraju fudbal, onda ste se prevarili.

Pogledajte kakav golman je ovaj pas.

Ne samo što je vješt, nego i neodoljiv.

"Gledajte kako ovaj pas golman ruši svjetski rekord po broju odbrana", objavljeno je iznad videa na društvenim mrežama.

Njegov video na Twitteru ima skoro 70.000 pregleda.

Watch this goalkeeper dog break the world record for most saves ... !! ( from ftw. usatoday. com ) pic.twitter.com/YzpPUk9qBw