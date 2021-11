Pas sjedi ispred kuće jer voli da ga prolaznici maze

​Psi su jako voljena bića, zato je priča 11-godišnje kujice Sparkle dirnula mnoge.

Ovom psu je dijagnostikovan tumor u terminalnoj fazi, ali to ga nije spriječilo da nastavi uživati u onome što voli.

Sparkle je poznata u svom gradu u Massachusettsu u SAD-u jer sjedi na prilazu svom domu i s ljubavlju pozdravlja prolaznike.

Voli se maziti, a postala je viralna nakon što je na nju naišao Eric Magnussen pa njezinu priču objavio na Twitteru.

"Danas sam u šetnji stekao novog prijatelja", napisao je Eric te otkrio priču koja se krije iza fotografija.

"Sparkle ima tumor koji se ne može izliječiti. Dobija antibiotike i lijekove protiv bolova. Ima 11 godina i pružila je radost i utjehu mnogima u komšiluku. Nadamo se da će biti s nama još nekoliko mjeseci. Ako je vidite vani, nježno je pomazite, ali izbjegavajte dodirivati njeno lice jer je otečeno i osjetljivo, a može doći i do krvarenja", pojasnio je.

Tužna priča dirnula je mnoge i skupila preko 222 hiljada lajkova.

Made a new friend on my walk today pic.twitter.com/TwDiAbm1qc