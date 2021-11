Sandi Kuršumović uzgaja plemenite pse: Šaptač njemačkim ovčarima

SANSKI MOST - Pune dvije decenije Sandi Kuršumović iz Sanskog Mosta bavi se uzgojem njemačkih ovčara, a u proteklim godinama njegovi ljubimci su sudjelovali na brojnim izložbama u zemlji i regionu te osvajali vrijedne nagrade.

Posljednja takva osvojena je nedavno na prestižnoj kinološkoj izložbi njemačkih ovčara koja je održana u Gradačcu, a na ovom natjecanju sudjelovalo je osamdesetak pasa čiji su vlasnici stigli iz brojnih evropskih zemalja.

Kuršumovićev mužjak Oneks je na tom događaju proglašen najboljim psom u svojoj kategoriji, dok je njegova ženka Rauba osvojila treće mjesto.

"Nagrade puno znače jer su one kruna dugogodišnjeg napornog rada. U njemačke ovčare sam se zaljubio još kao dječak i imao sam jednog takvog, ali sam se intenzivnim uzgojem počeo baviti prije petnaestak godina", navodi Kuršumović.

Prema njegovim riječima, radi se o plemenitim psima koji imaju svoje porijeklo i rodovnike te se strogo vodi računa o njihovom ukrštanju i budućem potomstvu.

Prije nekoliko godina njegova ženka je oštenila četrnaestoro mladih, što se smatra velikom rijetkošću u svjetskoj kinologiji.

"Bio je to zaista neobičan događaj jer ženka obično okoti od sedam do dvanaest mladih. U mome leglu bilo je osam muških i šest ženskih štenaca, svi su preživjeli i kasnije se razvili u rasne pse. Kada se radi o prodaji, jedno štene na tržištu danas dostiže cijenu od 300 do 600 evra, dok su u inostranstvu mnogo skuplji", navodi Kuršumović.

Ističe kako se radi o veoma skupom hobiju jer su u sve potrebna značajna ulaganja, počevši od uslova u kojima borave psi do njihove ishrane. U svemu tome, kako kaže, ima veliku podršku porodice, a posebno devetogodišnjeg sina Inana, koji je uz oca jako zavolio pse.

"Oni su tako dobre životinje i nikoga neće napasti, jedino lopove i ljude koji prodaju drogu. Često dovodim prijatelje iz razreda i igramo se s njima i zbog toga sam glavni u razredu", kaže dječak.

Također, Kuršumović posebno ističe pomoć koju mu u brizi o zdravstvenom stanju pasa pruža Senad Đumišić, veterinarski tehničar, koji je i sam veliki zaljubljenik u pse, ali i drugi uzgajivači njemačkih ovčara iz regiona.

Navodi kako se radi o jednoj od najpopularnijih i najprepoznatljivijih pasmina u svijetu, a njemački ovčar je prvobitno uzgajan za pastirskog psa, koji je nadgledao i čuvao ovce.

Danas se koristi kao radni i pas čuvar u policiji, vojsci i na granicama, kao terapijski i spasilački pas koji sudjeluje u potragama za izgubljenim ljudima, te kao vodič za slijepe osobe.

"Zahvaljujući prijateljskom i znatiželjnom ponašanju odlično se uklapaju i u ulogu čuvara i porodičnih pasa, ali je s njima neophodan svakodnevni rad i socijalizacija. Jako su povezani s ljudima i vjerni svome vlasniku, posjeduju veliku inteligenciju, sposobnost za učenje, kao i spremnost za rad. U svakom slučaju mogu biti idealni psi ako im se posveti odgovarajuća pažnja", kaže Kuršumović.