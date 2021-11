Slobodno vrijeme Emira Bašića okupiraju egzotične ptice

SANSKI MOST - Tradicija uzgoja i držanja sitnih životinja već generacijama je prisutna na području Sanskog Mosta, a jedan od onih koji je ljubomorno čuva i njeguje je Sanjanin Emir Bašić.

On već duže od dvije decenije uzgaja egzotične ptice, a u brojnim kavezima koji se nalaze u pomoćnom objektu njegovog porodičnog imanja smjestilo se više od 200 primjeraka ptica različitih boja i veličina.

"Trenutno posjedujem više od 20 vrsta egzota, u djetinjstvu sam uzgajao golubove, ali u posljednje dvije decenije potpuno sam se preorijentisao na ove predivne ptice. O njima se mora dosta učiti, a njihovo držanje nije nimalo lako", kaže Bašić.

Dodaje kako se radi o pticama čija su prirodna staništa u južnim tropskim podnebljima kao što su amadine, astrilde, zebe, tigrice, zlatni i čokoladni vrapci, dominikanske udovice, amarnati i druge.

Dodaje kako je svaka vrsta po nečemu specifična i osobena, a po njemu je najljepša guld amadina, koju neki nazivaju kraljicom egzota.

"One su poprilično hiperaktivne pa se mora povesti računa o njima kada su u sezoni parenja s obzirom na to da su tada mužjaci veoma agresivni. Također, važno je pratiti genetiku ptica, kako bi se spriječila njihova degeneracija. Neki primjerci mogu da žive i do osam godina", objašnjava Bašić.

Dodaje kako je jedini na području Unsko-sanskog kantona koji se bavi uzgojem egzotičnih ptica, te da ih prodaje na tržištu.

Njihova cijena kod nas je, kako ističe, simbolična u odnosu na vrijednosti koje imaju u zapadnoevropskim zemljama.

Briga o ovim divnim stvorenjima, kako kaže Bašić, okupira njegovo slobodno vrijeme. Potrebno je dosta truda, vremena i energije kako bi se održavali kavezi, te hranile i pojile ptice. Ono bez čega ne mogu, s obzirom na to da su iz južnih krajeva, je toplota pa prostorije u kojima borave uvijek moraju biti zagrijane do optimalne temperature.

"U zimskom periodu držim ih u kavezima, u prostoriji gdje je temperatura uvijek iznad 20 stepeni Celzijusa, a tokom ljeta prebacujem ih u prostor koji je posebno prilagođen za njih. Trenutno su u njemu kineske prepelice, koje važe za najmanje kokoške na svijetu i one mi služe kao čistači prostora jer se hrane onim što ostane na podu", objašnjava Bašić.

Kaže kako hrana za ptice nije skupa, a u svakodnevnim poslovima pomažu mu i ostali ukućani. Osim ptica, Bašić drži i ukrasne ribe, koje također preko zime traže posebne uslove za prezimljavanje, a pored životinja uzgaja i neke egzotične biljke kao što su mandarine i banane.