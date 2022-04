Štence labradora usvojila mnogo manja mama

Četiri labradora izgubila su mamu prije nego što su je uopšte upoznali. Srećom, Angela ih je prihvatila kao svoje. Ova ženka korgija okotila je svoje leglo nekoliko nedjelja prije pa preuzela na sebe brigu o štencima labradora. Hranila ih je, čistila i mazila kad god im je to bilo potrebno.

Da nije bilo Angele, štence bi trebalo hraniti na bočicu svaka dva do tri sata. Nakon što ih je prvi put uspješno podojila, radnica azila Lone Star Dog Ranch & Dog Ranch Rescue štence su odnijeli u inkubator. Ali Angeli se to nije svidjelo. Došla je do inkubatora i glasno zalajala.

"Bilo je prilično čarobno vidjeti da ih je prihvatila kao svoje", rekla je volonterka Renne Eden za Fox 4.

Angelini štenci odrastaju sa štencima labradora, koji su puno veći od korgija, ali to ih ne sprečava da se stisnu uz novu mamu kada požele.

(Index.hr)