Vlasnica rekla haskiju da izađe iz kade, pogledajte njegovu reakciju

​Haski je rasa poznata po svojoj tvrdoglavosti, a Sig nije izuzetak.

Njegova vlasnica Anna Carol Williams često s njim vodi bitke jer je svojeglav i radi što naumi.

Krajem januar tako ga je pronašla kako leži u kadi u kupaonici.

Zamolila ga je da izađe, a on je na to glavu samo još dublje zakopao u kadu. Sig je Annu ignorisao, a onda i zalajao, jasno joj dajući do znanja da to ne namjerava učiniti, prenosi Index.

Video je skupio 22 miliona pregleda, a pogledati ga možete u nastavku.