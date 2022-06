Vlasnik rekao psu da je sve poslastice dao mački, njegova reakcija postala viralna

​Snimak na kojem muškarac govori svom psu da je sve poslastice dao mačkama postala je viralni hit te je do današnjeg dana prikupila preko 200 miliona pregleda.

Riječ je o snimci editovanim tako da izgleda kao da pas razgovara sa svojim vlasnikom. Na početku se može vidjeti uzbuđeno lice psa dok se u pozadini čuje kako muškarac opisuje poslastice koje je našao u ladici.

"Otišao sam do frižidera i otvorio ladicu u kojoj se nalazi meso", govori muškarac.

"Šta je bilo unutra?", "govori" pas.

"Znaš onu slaninu? Onu koju voliš. Pomislio sam - ko bi mogao htjeti tu slaninu. Pa ja! Pa sam je pojeo", govori dalje muškarac, dok pas očajava u pozadini.

Zatim nastavlja dalje opisivati "nešto specijalno". "Izvadio sam piletinu, na to stavio malo sira i prekrio to mačjim poslasticama. I pogodi šta? Dao sam to mački", govori muškarac, dok se u pozadini čuje "plač" psa.

Snimak je već godinama hit, a mnogi ga nazivaju "najboljim videom na internetu", prenosi Index.