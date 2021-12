Žabu našao u salati, zadržao je i nazvao Toni

Onima koji su bili zgroženi činjenicom da u salati nađu živu životinju kažu da je to "najbolji znak da je salata zaista zdrava i da nema otrovnih pesticida"

Tviter profil Amerikanca iz Talse Sajmona Kertisa (35) postao je viralan nakon što je objavio da je pronašao živu žabicu u paketu zelene salate iz lokalnog supermarketa.

Iako je, kaže, razmišljao da žabu pusti, zaključio je da je napolju još uvijek hladno za životinju i da vjerovatno neće preživjeti.

Dao mu je ime Toni i obratio se svojim pratiocima na Tviteru za nekoliko vrijednih savjeta o tome kako da se brine o malom vodozemcu.

Kertis je dokumentovao svoje vrijeme sa Tonijem na Tviteru od 20. decembra kada je otvorio pakovanje salate koju je kupio nekoliko dana ranije, navodi Večernji list.

Brzo je naučio, kaže, šta treba žabi, pa je napravio improvizovani terarijum, hranio ga crvima i konsultovao se sa nekoliko velikih stručnjaka za vodozemce.

"Razgovarao sam sa nekoliko biologa i stručnjakom za žabe iz National Geographic-a, koji su me nagovorili da ga zadržim, kako ne bi prenosio druge nove bolesti na druge žabe", rekao je za Insajder, i Toniju je obezbijedio mjesto za kupanje u poklopcu staklene tegle.

"Ako ga zadržim, napraviću mu odgovarajući terarijum, dovoljno visok za žabu, sa više prostora za penjanje i skrivanje, kontrolu temperature i vlažnosti i sve ostalo što mu je potrebno da bi dugo živeo i bio srećan", rekao je on, a ostalima koji su bili zgroženi činjenicom da u salati nađu živu životinju kažu da je to "najbolji znak da je salata zaista zdrava i da nema otrovnih pesticida".

A nedavno je, kaže, pronašao i svoju fotografiju iz djetinjstva kada je bolovao od leukemije. Na njoj Kertis leži na bolničkom krevetu, držeći plišanu žabu u ruci.

"On je bio moj najbolji prijatelj u to vrijeme, koji je svaki tretman provodio sa mnom u bolnici", rekao je on.

I found the cutest little frog in the bottom of my romaine lettuce tonight- it’s too cold to set him outside (27 degrees), but he’s been living in the lettuce in the fridge for several days now- does anyone know what I should do so that he doesn’t die? pic.twitter.com/usaCIEWaLv