Zašto pingvini kradu kamenje, ali i tuđe mladunce

Žive uglavnom na južnoj hemisferi, a u zavisnosti od autora, vodena neleteća ptica - pingvin - ima čak šest rodova sa 17 ili 20 vrsta. Istraživači su ih prvo nazvali "čudne guske", prije nego što su dobili ime - pingvini.

Pingvini su prilagođeni životu u vodi s krilima koja su evoluirala u peraja i pod vodom provedu čak polovinu svog života.

Prva ptica pingvin - sada izumrli veliki auk pronađena u sjevernom Atlantiku. Rani istraživači i njihovi savremenici su smatrali da je ova ptica bila veoma ukusna, tako da su nestali sa naše planete.

Fosilni dokazi pokazuju da su ovi pingvini evoluirali prije nego što su dinosaurusi izumrli, a postoje ostaci džinovskih praistorijskih pingvina koji su bili veličine ljudi.

Najmanji pingvin na svijetu visok je nešto više od 30 centimetara i to su mali plavi pingvini.

Sa druge strane, carski pingvin je najveći na svijetu, može biti visok više od metra i imati do 35 kilograma. Carski pingvini se često sakupljaju u grupe i zbližavaju tijelima da bi se ugrijali na niskim temperaturama Antarktika.

Crno-bijeli "smoking" ovih životinja, pomaže im da izbjegnu predatore.

Većina pingvina ima crna leđa i bijeli stomak. Zbog toga ih je teže vidjeti odozgo jer se stapaju s tamnim okeanom ispod njih. A gledajući odozdo, njihova bijela donja strana odgovara sjajnom nebu iznad glave.

Neke vrste pingvina imaju jednog partnera za cijeli život. Gentos, rockhoppers i chinstapas su vrste koje ostaju monogamne tokom cijelog života.

Adelijski pingvini imaju izuzetno komplikovane ljubavne živote. Vole kamenje i koriste ih za pravljenje gnijezda. Toliko vole svoja gnijezda od kamena, da ponekad, u nedostatku istih, ženke kradu kamenje drugih pingvina, kako bi nastavile gradnju svojih gnezda.

Ženke ove vrste pingvina takođe su poznate po tome što mogu pronaći svoje partnere od prošlog parenja, u roku od nekoliko minuta od dolaska u koloniju - svake sezone.

Nažalost, ako se desi gubitak mladunaca, nekada pingvin jednostavno "riješi" da otme mladunče iz okolnog gnijezda. Ovaj fenomen još nije objašnjen.

Sve vrste pingvina su vanredni plivači. Pod vodom mogu da dostignu brzinu od pet do 10 kilometara na čas, a neke vrste čak i više - do 36 kilometara na čas. Pod vodom mogu ostati i do 20 minuta. Međutim, jednom godišnje pingvini prolaze kroz "veoma intenzivno linjanje". Oni gube sve svoje perje tokom tog procesa koji traje od dvije do tri nedjelje i tada ne mogu da plivaju ili love.

Osim što se kroz vodu odlično kreću, pingvini mogu i da piju morsku vodu. Na to su se adaptirali zbog načina života i lova. Supraorbitalna žlijezda koja se nalazi iznad njihovog oka uklanja so iz krvotoka. Višak natrijuma izbacuju i kijanjem.

Oni koji su imali prilike da se malo bolje "upoznaju" s ovim pticama, sigurno su shvatili koliko su pingvini prijateljski nastrojeni prema ljudima.

Glavni neprijatelji pingvina (foke, morski lavovi, kitovi i ajkule) žive u vodi, tako da se ove ptice osjećaju mnogo sigurnije na kopnu u blizini istraživača i turista.

(RTS)