Zašto se mačke međusobno napadaju

Mačke ostvaruju emotivnu povezanost sa svojim vlasnicima, ali mogu biti nemilosrdne kada su druge mace u pitanju. Posebno se ovo dešava kada već imate jednu macu i odlučili ste se i za drugu, ali one se ne vole međusobno. Zašto je to tako? Postoji nekoliko razloga koji mogu dovesti do ovakvog ponašanja

1. Problem teritorije

Kratko i jednostavno: mačke su teritorijalne životinje, što znači da došljaka neće tako blagonaklono gledati jer ne žele da dijele svoju teritoriju. Uz to, neke mace su više od drugih vezane za teritoriju na kojoj su. Ono što takođe treba imati na umu, jeste da se ponašanje maca sa godinama mijenja, pa može da im zasmeta ono što prije nije.

2. Zdravstveni problemi

Može se desiti da vaš ljubimac koji je bio miran i mazan, odjednom postane agresivan. Na primjer, ako joj druga maca dodirne dio tijela i ona oštro odreaguje može se desiti da je tu nešto muči ili boli. Mačke, za razliku od ljudi, vještije skrivaju kada nešto nije u redu s njihovim zdravljem. Tako da agresivno ponašanje može biti jedan od signala da je vrijeme da posjetite veterinara.

3. Strah

U osnovi ovog razloga leži to da su mačke po prirodi plašljvog karaktera. Njima nije potrebno mnogo da se zbune ili uplaše i da zbog toga odreaguju agresivnije. Čak iako ne primjećujete, vašeg ljubimca može da uplaši nešto kod druge mace. U panici, one znaju da odreaguju žustro.

4. Miris druge mačke

Baš kao i psi i mačke se međusobno prepoznaju po mirisu. Ako vaš mjezimac ili mjezimica prepozna drugu macu po mirisu ili vizuelnom izgledu može se desiti da postane isfrustrirana i da krene u napad.

Da biste mogućnost međusobnog sukoba sveli na minimum, postarajte se da zadovoljite sve potrebe svoje mace - za hranom, igračkama, vodom, mjestom za spavanje. Tako će ona da se osjeti sigurnijom i manje ugroženom na svojoj teritoriji.

(magazin.novosti.rs)