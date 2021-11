Žena nije mogla vjerovati koga joj je labrador doveo pred vrata

Labradori su poznati po svojoj blagoj naravi i uvijek su prijateljski raspoloženi. Odlično se slažu sa skoro svim životinjama i ne predstavlja im problem da svoj životni prostor podijele s drugima.

Upravo to je dokazao i predivni labrador koji je pronašao novog, zanimljivog prijatelja te ga doveo pred kućna vrata kako bi ga predstavio svojoj vlasnici.

Naime, kad je vlasnica otvorila vrata, imala je šta i vidjeti. Njen labrador se sprijateljio s crnim teletom.

Pas je, sudeći po reakciji, želio svog novog prijatelja uvesti u kuću.

"Ne, ne i ne. Nećemo imati goste. Nećemo ih dočekivati danas", rekla je iznenađena vlasnica dok je pas veselo mahao repom, a tele je sve zbunjeno posmatralo.

Video je brzo postao hit na internetu i nasmijao je hiljade.

The dog brought a cow home like it was about to come inside LMFAOOOO pic.twitter.com/UDELmbkRzs