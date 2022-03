Aston Martin predstavio posljednji V12 model u istoriji

Nakon višemjesečnih, pa i višegodišnjih oproštajnih izvedbi stigla je još jedna, navodno posljednja s klasičnim V12 motorom.

Baš kao što priliči, zadnji Vantage je ujedno i najjači Vantage u istoriji, kad su u pitanju izvedbe lišene električne asistencije.

Na ovom modelu 5.2 V12 twinturbo je toliko jak da je specifična snaga automobila narasla za čak 20% u odnosu na V8 model.

Prevedeno, V12 dragulj daje 700 KS pri 6500 o/min, uz 753 Nm okretnog momenta dostupnog već od 1800 o/min. A primjenom karbona i štednjom na svakom gramu konstrukcije masa je dovedena na više no odličnih 1795 kg.

Drakonska dijeta rezultirala je ugradnjom lakšeg akumulatora, a novi ispušni sistem od nehrđajućeg čelika skida još 7.2 kg. Lakši je, ali je grmljavina koju ispušta još opakija, prenosi Index.

Standardno dolaze i kompozitne kočnice s diskovima promjera 410 mm koje grle šest-klipne čeljusti. Straga su diskovi promjera 360 mm, a čeljusti s dva klipa manje. Grizu snažno, ne posustaju ni kad se usiju na 800 stupnjeva Celzijusa, a na vagi pokazuju 23 kg manje.

Red je spomenuti i pneumatike. Potpisuje ih Michelin (Pilot 4S), a mjere su slične valjcima, sprijeda 275/35, a straga 315/30. 21-inčni naplatci izgledaju odlično, a štede još 8 kg. Konačno spomenimo i širi trag točkova, i to za 40 mm.

Ovaj vantage može povući do stotke za 3.5 sekundi, ubrzava sve do 322 km/h kada generira i do 204 kg potiska.

Standardna oprema je osam-stepena automatika iz ZF-a, ali i špera. Tu će se nadovezati i 50% kruće opruge sprijeda te 40% straga. Čisti hardcore. Nažalost, cijela serija od 333 primjeraka je već rasprodana pa cijenu ne treba ni spominjati.