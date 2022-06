Audi se uključio u proizvodnju rikši

Njemački proizvođač pronašao je način da iskoristi stare baterije iz električnih automobila.

Kompanija poznata po premijum automobilima, u budućnosti će učestvovati u proizvodnji rikši na električni pogon, kao i osmišljavanju infrastrukture za njihovo punjenje. Na ovom projektu rade zajedno Audi i njemačko-indijski startap Nunam, a prvi rezultati su već vidljivi.

Oni su odlučili iskoristiti stare baterije iz automobila za pogon rikši, jer su za ta prevozna sredstva i dalje dovoljno dobre.

"Baterije u automobilima su projektovane za vijek trajanja automobila. Ali i nakon radnog vijeka u automobilu u njima još može da se čuva puno energije", kaže osnivač Nunama, Prodip Chatterjee, i objašnjava:

"Za vozila manje autonomije i skromnijih potreba za snagom, kao i onih manje mase, ovakve baterije su obećavajuće".

Nunam nije prva kompanija koja je ponudila rješenje elektrifikacije rikši, prevoznog sredstva koje je izuzetno popularno na indijskim ulicama.

Međutim, za razliku od ranijih rješenja sa klasičnim olovnim baterijama, ovo je puno efikasnije, a i ima ekološku dimenziju, s obzirom da se baterije koje su korišćene u automobilima ponovo upotrebljavaju, umjesto da idu na otpad.

Naime, kako indijska elektromreža i dalje većim dijelom koristi ugalj za proizvodnju električne energije, Nunam je ponudio i punjače. Oni imaju solarne panele, a energiju skladište u Audijeve baterije.

Električne rikše sa Audijevim baterijama mogu se vidjeti i u Evropi, tačnije na Greentech festivalu u Berlinu, gdje ih svi zainteresirani mogu isprobati.

2nd life Audi e-tron batteries are to power electric rickshaws by #Nunam in India to enable women’s economic participation. Find out more about this project of Audi Environmental Foundation. Get a test drive on @greentech_fest >> https://t.co/qpA8sHPuES#Audi #sustainability pic.twitter.com/o58mAFZndy