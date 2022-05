Ford Ranger Raptor će koštati približno 55 hiljada evra u Evropi

​Iako pikap kamioneti i dalje nemaju popularnost u Evropi kao što je to slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ipak ne možemo da ne primijetimo kako su prethodnih godina započeli da privlače sve više kupaca.

I pritom ne mislimo na one mušterije kojima je potreban kamionet striktno za posao, već i za kupce koji bi htjeli da pored uobičajenih obaveza, vozilo iskoriste i da se zabave vikendom.

Fordov model Ranger Raptor je debitovao u prethodnoj generaciji na Starom kontinentu i bio je to prvi pokušaj američkog proizvođača vozila da ponudi model sa ozbiljnijim terenskim mogućnostima direktno iz fabrike.

Prodavao se relativno dobro, ali je mnogima zasmetalo to što nema onu snagu kojom se mogao pohvaliti rođak "preko bare" pod imenom F-150 Raptor. Razlog za tako nešto je ležao u podatku da se nudio samo sa 2,0-litarskim turbodizelom, pa iako se mogao pohvaliti malom potrošnjom goriva, u velikoj mjeri, to ipak nije bio pravi "Raptor".

Ispred nas je sada druga generacija i po većini karakteristika će biti identična za cijeli svijet.

Kažemo "većini" pošto će postojati razlika u snazi zbog drugačijih zakona po pitanju izduvnih gasova, zavisno od kontinenta.

Svi primjerci će dijeliti 3,0-litarski turbobenzinac sa šest cilindara kao i desetostepeni automatski mjenjač.

Najmoćniji će biti onaj na američkom tlu sa 392 konjske snage i maksimalnih 583 Nm obrtnog momenta dok recimo u Evropi i Australiji, Raptor će se moći pohvaliti sa "samo" 284 "grla" i maksimalnih 490 Nm obrtnog momenta. I to nije jedina razlika pošto će ona postojati i u cijeni.

Sasvim očekivano, primjerci za Evropu će biti daleko skuplji, a Ford je nedavno objavio da će Raptor u Velikoj Britaniji koštati čak 47 hiljada funti. Prevedeno na nama poznatiju valutu, a to je evro, brojka iznosi 54.915 ili oko tri hiljade evra više nego što je to slučaj bio u prošlosti. I to je samo riječ o baznom modelu pa ako krenete da dodajete opcije koje će unaprijediti "ludi kamionet" po pitanju stila i opreme enterijera, cifra lagano ulazi u teritoriju mnogobrojnih premijum modela.

Ne znamo koliko će Ranger Raptor koštati u ostatku Evrope, ali možemo da pretpostavimo da će cijena biti manje-više identična.

Proizvodnja će se inače odvijati u Južnoj Africi, a prvi primjerci će biti isporučeni kupcima krajem ljeta.

(AutoRepublika)