Honda razvija tri nove arhitekture za EV do 2030. godine

Honda Motor Co planira da proizvodi milione električnih vozila do 2030. godine, tako što će koristiti tri nove specijalizovane platforme, s tim da će jedna od njih biti osmišljena u saradnji s američkim partnerom, kompanijom General Motors Co. Ovakvu izjavu je za medije dao vrhunski rukovodilac japanskog proizvođača automobila.

Šinđi Aojama kao globalni rukovodilac Hondinog odjeljenja za elektrifikaciju je u četvrtak izjavio za Reuters da će kompanija uvesti maleno električno komercijalno vozilo u Japanu tokom 2024. godine i da će ono biti izvedeno na maloj platformi za EV. Zatim će uslijediti veliki električni model namijenjen sjevernoameričkim kupcima, što će se desiti 2026. godine, a biće postavljen na novoj velikoj platformi. Obje arhitekture će biti korišćene i za ostale modele.

Tokom razgovora posredstvom video linka, Aojama je rekla da je treća platforma ona koja će biti dijeljena s General Motorsom, namijenjena proizvodnji automobila srednje veličine i da njena eksploatacija kreće od 2027. godine.

Dvije kompanije su ranije, početkom ovog mjeseca izjavile da će zajednički razviti "pristupačna električna vozila" za globalna tržišta, ali su objavile veoma skroman broj informacija s tim u vezi.

"Nije još odlučeno da li će nova platforma biti oslonjena na Hondino ili General Motorsovo rješenje. Ne znamo još ni u kojim i čijim fabrikama će arhitektura biti u upotrebi, pa ni koje modele će podržavati. Ali, spremni smo da dijelimo troškove procesa razvoja, i kako bi mogla biti proizvođena vozila u bilo čijim pogonima, to jest na adresama obje ortačke strane ", dodao je on.

GM sklapa dva premijum električna vozila za Hondu u Sjevernoj Americi, počev od 2024. a oni će biti zasnovani na platformi namijenjenoj proizvodnji EV, onoj koja služi i u kontekstu montaže poznatog modela Cadillac Lyriq.

Aojama je kazao da se Honda saglasila da koristi bateriju Ultium sljedeće generacije, a koju je razvio američki koncern GM, iako njene specifikacije još uvijek nisu opredijeljene do kraja. Ali, japanski proizvođač automobila nema planova da učestvuje u ortačkom razvoju baterije Ultium, s južnokorejskim divom pod imenom LG Energy Solution, kazao je on.

Honda ima planove da sklapa dva miliona električnih vozila u globalnim razmerama, a do 2030. godine, uključujući i modele srednje veličine koji bi bili razvijeni u saradnji s General Motorsom.

Aojama kaže da Honda namjerava da dostigne proizvodni kontingent na sjevernoameričkom kontinentu od 750 do 800 hiljada električnih vozila do 2030. godine, i otprilike isti toliki za teritoriju Narodne Republike Kine. Na to treba dodati i još 400 do 500 hiljada vozila za japansko, ali i ostala tržišta.

