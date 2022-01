Kakva budućnost čeka Volkswagen Tiguan?

Tiguan je dugo unazad jedan od stubova prodaje Volkswagena u Evropi, ali postavlja se pitanje šta će se desiti sa smjenom generacija kod ovog modela.

Još ranije je Volkswagen potvrdio da će nekolicina automobila koji trenutno čine srž tog brenda na Starom kontinentu dobiti nasljednike. Tu su u prvom redu Golf i Tiguan, koji se mogu radovati novoj iteraciji.

Tiguan, za razliku od Golfa, nema iza sebe dugu istoriju. Stigao je na scenu 2007. godine, a četiri godine kasnije prošao kroz restilizaciju.

Druga generacija stigla je 2015, a 2020. je model temeljno ažuriran uz dodatak plug-in hibridne varijante ali i kupeolike verzije namjenjene kineskim kupcima.

Sa takvim tempom plasmana noviteta, Tiguan mk3 trebalo bi da stigne 2024/2025. godine. Do sada je bilo više glasina u vezi sa nadolazećim SUV-om, od toga da će biti dostupan samo kao baterijsko vozilo, pa do toga da se Volkswagen neće odreći SUS motora, preciznije dizelaša.

Osim toga, i Golf je morao da se odrekne EV varijante poslije sedme generacije, iako je u posljednjoj godini prodaje ubilježila vrlo pristojne komercijalne rezultate. Stoga je teško povjerovati da će Tiguan dobiti električno izdanje u narednoj iteraciji.

SUS motori će sigurno ostati u ponudi, vjerovatno potpomognuti sistemom blagog hibrida. Da li će i dizelaši opstati, to je već velika nedoumica. Ono što je sigurno, to je da će se Volkswagen snažno osloniti na plug-in hibride, koji bi trebalo da igraju daleko veću ulogu nego što je to slučaj kod aktuelnog Tiguana.

Kada je riječ o dizajnu, ne bi trebalo očekivati nekakve radikalne promjene kod ovog SUV-a. Uostalom, to nije način na koji VW mijenja stil kod svojih vozila, jer prije svega gađaju poprilično staromodnu klijentelu na domaćem tržištu, koje je i dalje glavni razlog za ogroman uspjeh Volkswagena u Evropi.

Još jedna nedoumica jeste budućnost modela Allspace. Riječ je o izdanju Tiguana sa sedam sjedišta, no u posljednje vrijeme se iz Njemačke mogu čuti priče da je ovaj četvorotočkaš isuviše blizu SUV D segmentu, i da to dovodi do kanibalizacije.

Bilo kako bilo, Tiguan je izuzetno bitan model za Volkswagen na globalnom planu. Ne tako davno, prije pandemije virusa korona, ovaj SUV bio je ujedno i najprodavaniji model njemačke marke na planetarnom nivou. Takav uspjeh predstavlja i obavezu, jer je C SUV segment, gdje Tiguan pripada, u međuvremenu dobio niz novih pretendenata na tron i svi bi da postanu "sultan umjesto sultana", prenosi AutoRepublika.